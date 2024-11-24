Пожар в российском самолете, летевшем из Сочи, был потушен

Пожар в российском самолете, который возник во время рейса «Сочи-Анталья», был потушен. Об этом рассказали турецкие власти.
«Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи российский самолет потушен. Пассажиры эвакуированы», — передали местные власти, слова приводит ТАСС.
Инцидент произошел с самолетом российской авиакомпании «Азимут». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар возник на воздушном судне Sukhoi Superjet 100-95LR. После инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Антальи. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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