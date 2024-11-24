24 ноября 2024

Пожар в российском самолете, летевшем из Сочи, был потушен

© Служба новостей «URA.RU»
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При пожаре никто не пострадал
При пожаре никто не пострадал Фото:

Пожар в российском самолете, который возник во время рейса «Сочи-Анталья», был потушен. Об этом рассказали турецкие власти.

«Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи российский самолет потушен. Пассажиры эвакуированы», — передали местные власти, слова приводит ТАСС.

Инцидент произошел с самолетом российской авиакомпании «Азимут». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар возник на воздушном судне Sukhoi Superjet 100-95LR. После инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Антальи. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Пожар в российском самолете, который возник во время рейса «Сочи-Анталья», был потушен. Об этом рассказали турецкие власти. «Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи российский самолет потушен. Пассажиры эвакуированы», — передали местные власти, слова приводит ТАСС. Инцидент произошел с самолетом российской авиакомпании «Азимут». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар возник на воздушном судне Sukhoi Superjet 100-95LR. После инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Антальи. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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