24 ноября 2024

Почти 80 пассажиров горевшего самолета из России эвакуировали в аэропорту Турции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Superjet приземлился в аэропорту Антальи
Superjet приземлился в аэропорту Антальи Фото:

Из российского самолета, загоревшегося при посадке в аэропорт Антальи (Турция), эвакуировали 79 человек. В Росавиации знают о происшествии с судном Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» и подчеркивают, что погибших нет.

«79 пассажиров горевшего в аэропорту Антальи самолета „Азимута“ эвакуировали, пострадавших нет, заявил замгубернатора Антальи», — передает РИА Новости. Представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал в telegram-канале, что ведомство разбирается в произошедшем.

По информации telegram-канала Mash, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Люди покидали самолет с багажом и чемоданами в руках, пишут авторы канала и публикуют видео.

Турецкие власти рассказали, что пожар в российском самолете был потушен. Они также подтвердили информацию о прошедшей эвакуации пассажиров.

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Из российского самолета, загоревшегося при посадке в аэропорт Антальи (Турция), эвакуировали 79 человек. В Росавиации знают о происшествии с судном Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» и подчеркивают, что погибших нет. «79 пассажиров горевшего в аэропорту Антальи самолета „Азимута“ эвакуировали, пострадавших нет, заявил замгубернатора Антальи», — передает РИА Новости. Представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал в telegram-канале, что ведомство разбирается в произошедшем. По информации telegram-канала Mash, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Люди покидали самолет с багажом и чемоданами в руках, пишут авторы канала и публикуют видео. Турецкие власти рассказали, что пожар в российском самолете был потушен. Они также подтвердили информацию о прошедшей эвакуации пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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