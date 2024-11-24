Самолет следовал из Сочи в Анталью
Во время посадки российского самолета в аэропорт Антальи возник пожар на борту. Видео об этом публикуют в Telegram.
Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet 100-95LR, видео публикует telegram-канал «ЧП Сочи». В результате происшествия была временно приостановлена работа взлетно-посадочной полосы, на которую совершил посадку самолет. В Росавиации ранее подтвердили, что погибших нет.
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