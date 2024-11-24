24 ноября 2024

Пожар на российском самолете в Турции удалось заснять вблизи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет следовал из Сочи в Анталью
Самолет следовал из Сочи в Анталью Фото:

Во время посадки российского самолета в аэропорт Антальи возник пожар на борту. Видео об этом публикуют в Telegram.

Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet 100-95LR, видео публикует telegram-канал «ЧП Сочи». В результате происшествия была временно приостановлена работа взлетно-посадочной полосы, на которую совершил посадку самолет. В Росавиации ранее подтвердили, что погибших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время посадки российского самолета в аэропорт Антальи возник пожар на борту. Видео об этом публикуют в Telegram. Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet 100-95LR, видео публикует telegram-канал «ЧП Сочи». В результате происшествия была временно приостановлена работа взлетно-посадочной полосы, на которую совершил посадку самолет. В Росавиации ранее подтвердили, что погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...