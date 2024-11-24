Экономика Недвижимость В Челябинской области продают коровник за 31,6 миллиона рублей. Скрин 25 ноября 2024 в 05:14 Размер текста - 17 + Коровник рассчитан на 200 голов Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Смольное Челябинской области продают нежилые здания, которые используются как коровник, за 31,6 миллиона рублей. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца. Предложение появилось на сайте «Торги России». «Нежилое здание — коровник, площадь 1728,8 квадратных метра, одноэтажное. Вид права — собственность», — говорится в карточке лота. В сообщении перечислены все выставленные на продажу объекты. Это два коровника, разрушенный скотный двор на 200 голов, силосные траншеи, клубнехранилище и земельный участок. Причиной выставления имущества на торги стало банкротство владельца-частного лица. Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, документы и задаток. Как URA.RU писало ранее, в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области продают колхоз за 36 миллионов рублей. На участке площадью 2,47 гектара есть строения. В стоимость входит техника. Коровник продают в связи с банкротством владельца торги-россии.рф Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В деревне Смольное Челябинской области продают нежилые здания, которые используются как коровник, за 31,6 миллиона рублей. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца. Предложение появилось на сайте «Торги России». «Нежилое здание — коровник, площадь 1728,8 квадратных метра, одноэтажное. Вид права — собственность», — говорится в карточке лота. В сообщении перечислены все выставленные на продажу объекты. Это два коровника, разрушенный скотный двор на 200 голов, силосные траншеи, клубнехранилище и земельный участок. Причиной выставления имущества на торги стало банкротство владельца-частного лица. Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, документы и задаток. Как URA.RU писало ранее, в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области продают колхоз за 36 миллионов рублей. На участке площадью 2,47 гектара есть строения. В стоимость входит техника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям