24 ноября 2024
23 ноября 2024

В Челябинской области продают коровник за 31,6 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, коровы, животноводство, деревенская жизнь
Коровник рассчитан на 200 голов Фото:

В деревне Смольное Челябинской области продают нежилые здания, которые используются как коровник, за 31,6 миллиона рублей. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца. Предложение появилось на сайте «Торги России».

«Нежилое здание — коровник, площадь 1728,8 квадратных метра, одноэтажное. Вид права — собственность», — говорится в карточке лота.

В сообщении перечислены все выставленные на продажу объекты. Это два коровника, разрушенный скотный двор на 200 голов, силосные траншеи, клубнехранилище и земельный участок. Причиной выставления имущества на торги стало банкротство владельца-частного лица. Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, документы и задаток.

Как URA.RU писало ранее, в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области продают колхоз за 36 миллионов рублей. На участке площадью 2,47 гектара есть строения. В стоимость входит техника.

Коровник продают в связи с банкротством владельца
Коровник продают в связи с банкротством владельца

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Смольное Челябинской области продают нежилые здания, которые используются как коровник, за 31,6 миллиона рублей. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца. Предложение появилось на сайте «Торги России». «Нежилое здание — коровник, площадь 1728,8 квадратных метра, одноэтажное. Вид права — собственность», — говорится в карточке лота. В сообщении перечислены все выставленные на продажу объекты. Это два коровника, разрушенный скотный двор на 200 голов, силосные траншеи, клубнехранилище и земельный участок. Причиной выставления имущества на торги стало банкротство владельца-частного лица. Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, документы и задаток. Как URA.RU писало ранее, в Каpтaлинскoм pайoне Челябинской области продают колхоз за 36 миллионов рублей. На участке площадью 2,47 гектара есть строения. В стоимость входит техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...