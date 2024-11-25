Юрист раскрыла, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году

Юрист Иванова: россиянам будет непросто отстоять тринадцатую зарплату
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Юрист рассказала о тонкостях законодательства по дополнительной зарплате
Юрист рассказала о тонкостях законодательства по дополнительной зарплате Фото:

Тринадцатая зарплата, известная также как годовая премия, не является обязательной выплатой и полностью находится в ведении работодателя. Это подчеркнула юрист Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation, в интервью агентству «Прайм».

«Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — пояснила Иванова в беседе с агентством «Прайм».

Она указала, что в некоторых компаниях тринадцатая зарплата выплачивается в качестве новогоднего подарка, индексации или же она может быть закреплена в коллективном договоре. Однако в целом нет законодательного обязательства для работодателей выплачивать эту премию.

Юрист посоветовала включать положение о тринадцатой зарплате во внутренние документы организации, такие как положение об оплате труда. Это может быть полезно для защиты интересов в случае судебных разбирательств.

Начиная с 2025 года в России будут действовать новые критерии для назначения пенсий по возрасту, которые были установлены в ходе пенсионной реформы 2019 года. Об этом ранее сообщил Вадим Виноградов, профессор и декан юридического факультета ВШЭ. Одно из ключевых требований — достижение определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для получения страховой пенсии необходимо будет набрать минимум 30 ИПК, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 28,2.

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Тринадцатая зарплата, известная также как годовая премия, не является обязательной выплатой и полностью находится в ведении работодателя. Это подчеркнула юрист Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation, в интервью агентству «Прайм». «Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — пояснила Иванова в беседе с агентством «Прайм». Она указала, что в некоторых компаниях тринадцатая зарплата выплачивается в качестве новогоднего подарка, индексации или же она может быть закреплена в коллективном договоре. Однако в целом нет законодательного обязательства для работодателей выплачивать эту премию. Юрист посоветовала включать положение о тринадцатой зарплате во внутренние документы организации, такие как положение об оплате труда. Это может быть полезно для защиты интересов в случае судебных разбирательств. Начиная с 2025 года в России будут действовать новые критерии для назначения пенсий по возрасту, которые были установлены в ходе пенсионной реформы 2019 года. Об этом ранее сообщил Вадим Виноградов, профессор и декан юридического факультета ВШЭ. Одно из ключевых требований — достижение определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для получения страховой пенсии необходимо будет набрать минимум 30 ИПК, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 28,2.
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