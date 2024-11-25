Тринадцатая зарплата, известная также как годовая премия, не является обязательной выплатой и полностью находится в ведении работодателя. Это подчеркнула юрист Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation, в интервью агентству «Прайм».
«Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — пояснила Иванова в беседе с агентством «Прайм».
Она указала, что в некоторых компаниях тринадцатая зарплата выплачивается в качестве новогоднего подарка, индексации или же она может быть закреплена в коллективном договоре. Однако в целом нет законодательного обязательства для работодателей выплачивать эту премию.
Юрист посоветовала включать положение о тринадцатой зарплате во внутренние документы организации, такие как положение об оплате труда. Это может быть полезно для защиты интересов в случае судебных разбирательств.
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