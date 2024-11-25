The Times узнала о планах Трампа устроить чистку в армии США от трансгендеров

Избранный американский президент Дональд Трамп намерен осуществить массовую чистку в армии США, уволив всех трансгендеров (международное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским), из вооруженных сил. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.
«Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендеров из вооруженных сил США. Приказ может быть издан в первый же день его возвращения в Белый дом, 20 января», — говорится в материале газеты.
Согласно информации издания, указ, который может привести к увольнению около 15 000 действующих военнослужащих-трансгендеров. Документ предусматривает демобилизацию трансгендеров по состоянию здоровья, что подразумевает их непригодность к службе.
Такие действия приведут к запрету на прием трансгендеров в армию в период, когда американские вооруженные силы испытывают трудности с достижением целей по набору новых солдат. Экс-президент критически относится к политике «пробуждения» в армии, подчеркивая, что некоторые высокопоставленные офицеры больше заботятся о разнообразии, равенстве и инклюзивности, чем о боеспособности войск.
Трамп может начать свой президентский срок с «диктаторских решений». Об этом ранее написало издание Associated Press и подчеркнуло, что в его планы входит массовая депортация мигрантов и откат в политике действующей администрации в сфере образования.
*Международное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским
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