AP: Трамп начнет президентский срок с «диктаторских решений»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может начать свой срок на посту с «диктаторских решений». Среди них: массовая депортация мигрантов, реорганизация федерального правительства, введение пошлин на импортные товары и другое. Об этом сообщает Associated Press.
«[Трамп] не будет диктатором — за исключением первого дня. В первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. В его список входит начало массовой депортации мигрантов, откат в политике администрации [президента США Джо] Байдена в сфере образования», — говорится в материале.
Кроме того, в первый день своего президентства республиканец планирует реорганизовать федеральное правительство, уволив тысячи служащих. По мнению Трампа, они тайно работают против его политики. Также Дональд Трамп хочет помиловать людей, которые были задержаны во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, и вести пошлины на товары из других стран, в частности, из Китая. Все указания могут быть даны республиканцем тогда, когда он прибудет в офис.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что, если республиканец сдержит слово, то с РФ постепенно будут сняты все веденные при Байдене санкции. Также российской стороне при этом придется менять законы, вычеркивая из них понятие «недружественные страны», потому что отношения с такими государствами могут восстановиться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.