Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил применить уроки холодной войны для интеграции Украины в НАТО. Он провел параллель между нынешней ситуацией и ситуацией, когда Западная Германия вступила в альянс, несмотря на протесты со стороны Советского Союза.
«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — передает слова Порошенко издание Times of Malta. Он считает, что избранный президент США Дональд Трамп должен пригласить Украину в НАТО, что поможет остановить украинский конфликт и стать сигналом для России.
По информации Financial Times, этот подход сейчас обсуждается западными чиновниками. Однако скептики отмечают, что в случае Западной Германии границы были четко определены, чего сейчас не наблюдается в украинском конфликте.
Ранее Bloomberg заявил, что нынешний глава США Джо Байден решил пригласить Украину в НАТО, но потом передумал, так как это не имело бы успеха в краткосрочной перспективе. Это обидело украинского лидера Владимира Зеленского, который лишний раз заявил, что украинская армия защищает не только свою страну, но и Европу, передает «Ридус».
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