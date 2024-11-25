Порошенко дал НАТО инструкцию для завершения конфликта на Украине

Порошенко предложил применять уроки холодной войны для интеграции Украины в НАТО
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Трамп должен пригласить Украину в НАТО, заявил Порошенко
Трамп должен пригласить Украину в НАТО, заявил Порошенко Фото:
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Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил применить уроки холодной войны для интеграции Украины в НАТО. Он провел параллель между нынешней ситуацией и ситуацией, когда Западная Германия вступила в альянс, несмотря на протесты со стороны Советского Союза.

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — передает слова Порошенко издание Times of Malta. Он считает, что избранный президент США Дональд Трамп должен пригласить Украину в НАТО, что поможет остановить украинский конфликт и стать сигналом для России.

По информации Financial Times, этот подход сейчас обсуждается западными чиновниками. Однако скептики отмечают, что в случае Западной Германии границы были четко определены, чего сейчас не наблюдается в украинском конфликте.

Ранее Bloomberg заявил, что нынешний глава США Джо Байден решил пригласить Украину в НАТО, но потом передумал, так как это не имело бы успеха в краткосрочной перспективе. Это обидело украинского лидера Владимира Зеленского, который лишний раз заявил, что украинская армия защищает не только свою страну, но и Европу, передает «Ридус».

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Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил применить уроки холодной войны для интеграции Украины в НАТО. Он провел параллель между нынешней ситуацией и ситуацией, когда Западная Германия вступила в альянс, несмотря на протесты со стороны Советского Союза. «Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — передает слова Порошенко издание Times of Malta. Он считает, что избранный президент США Дональд Трамп должен пригласить Украину в НАТО, что поможет остановить украинский конфликт и стать сигналом для России. По информации Financial Times, этот подход сейчас обсуждается западными чиновниками. Однако скептики отмечают, что в случае Западной Германии границы были четко определены, чего сейчас не наблюдается в украинском конфликте. Ранее Bloomberg заявил, что нынешний глава США Джо Байден решил пригласить Украину в НАТО, но потом передумал, так как это не имело бы успеха в краткосрочной перспективе. Это обидело украинского лидера Владимира Зеленского, который лишний раз заявил, что украинская армия защищает не только свою страну, но и Европу, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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