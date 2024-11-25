Politico: США заполонили «кремленологи»

Американские чиновники стали своего рода «кремленологами», пытаясь проанализировать влияние окружения избранного президента США Дональда Трампа на его решения. Об этом пишет издание Politico.
«Теперь мы похожи на кремленологов», — цитирует издание бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона при администрации Барака Обамы Джима Таунсенда. Уточняется, что западные чиновники пытаются понять, кто из приближенных Трампа оказывает на него наибольшее внимание, следя за игрой в гольф. Таунсенд считает, что кремленологи — это американские чиновники, которые во времена холодной войны исследовали расположение советских лидеров на Мавзолее во время парада, чтобы понять их влияние на главу государства.
Также он выразил недовольство, что им приходится разбираться в таких вопросах, находясь в собственной стране, и отметил, что неофициальная команда Трампа сейчас более влиятельна, чем формальные назначения. Высокопоставленные европейские дипломаты тоже согласны с необходимостью изучить новые реалии, чтобы быть готовыми к изменениям.
Разногласия в команде Дональда Трампа приводят к конфликтам и даже рукоприкладству, сообщает «Национальная служба новостей». Один из инцидентов произошел с адвокатом Борисом Эпштейном, которому сопредседатель переходного комитета Говард Лютник на встрече в Флориде преградил путь и заявил, что Эпштейн не приглашен на мероприятие. Адвокат в ответ оттолкнул своего оппонента, передает «Царьград».
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