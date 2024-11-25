Еще в одной стране перестали принимать карты Газпромбанка

В Монголии перестали работать карты Газпромбанка
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В Монголии прекратился прием карт Газпромбанка
В Монголии прекратился прием карт Газпромбанка Фото:
новость из сюжета
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В Монголии больше не принимаются карты Газпромбанка. Эти карты были выпущены платежной системой UnionPay.

«В Монголии перестали работать карты Газпромбанка», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это касается карт, выпущенных UnionPay.

Газпромбанк стал одним из последних российских банков, попавших под санкции США, что привело к прекращению обслуживания карт системы UnionPay в Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз. Он уверяет, что новые способы оплаты будут найдены, хотя это может занять время, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Монголии больше не принимаются карты Газпромбанка. Эти карты были выпущены платежной системой UnionPay. «В Монголии перестали работать карты Газпромбанка», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это касается карт, выпущенных UnionPay. Газпромбанк стал одним из последних российских банков, попавших под санкции США, что привело к прекращению обслуживания карт системы UnionPay в Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах, передает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз. Он уверяет, что новые способы оплаты будут найдены, хотя это может занять время, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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