Пассажирка вспыхнувшего в Турции самолета поделилась историей спасения

25 ноября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Пассажирка заявила, что очевидцы видели, как из самолета вытекало топливо (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирка загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 Юлия Костина рассказала, что огонь распространялся крайне стремительно, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Этим Костина поделилась в интервью спустя несколько часов после инцидента. «Стюардесса растерялась, она наверное не знает, как действовать в такой ситуации. К ней подошел мужчина, помог открыть аварийный выход… Это было минута-две максимум после того, как самолет приземлился. Все стали спускаться по аварийному трапу… Огонь разошелся очень быстро. Я спустилась вторая, стала снимать… Пожарные машины уже стояли, их было много. Начали сразу тушить. Люди спускались и уже были в пене. Потушили быстро», — рассказала Юлия. Ее слова приводит РЕН ТВ. Новость по теме Российский самолет вспыхнул во время посадки в Турции: что известно к этому часу По ее словам, первым задымление заметил мужчина, сидевший у левого крыла. Именно он сообщил стюардессе о возгорании. Спустя четыре часа пострадавшим выдали еду и воду из местного фастфуда. На данный момент известно, что жесткая посадка самолета могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к возгоранию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 Юлия Костина рассказала, что огонь распространялся крайне стремительно, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Этим Костина поделилась в интервью спустя несколько часов после инцидента. «Стюардесса растерялась, она наверное не знает, как действовать в такой ситуации. К ней подошел мужчина, помог открыть аварийный выход… Это было минута-две максимум после того, как самолет приземлился. Все стали спускаться по аварийному трапу… Огонь разошелся очень быстро. Я спустилась вторая, стала снимать… Пожарные машины уже стояли, их было много. Начали сразу тушить. Люди спускались и уже были в пене. Потушили быстро», — рассказала Юлия. Ее слова приводит РЕН ТВ. По ее словам, первым задымление заметил мужчина, сидевший у левого крыла. Именно он сообщил стюардессе о возгорании. Спустя четыре часа пострадавшим выдали еду и воду из местного фастфуда. На данный момент известно, что жесткая посадка самолета могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к возгоранию.