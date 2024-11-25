Пассажирка вспыхнувшего в Турции самолета поделилась историей спасения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Пассажирка заявила, что очевидцы видели, как из самолета вытекало топливо (архивное фото) Фото:

Пассажирка загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 Юлия Костина рассказала, что огонь распространялся крайне стремительно, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Этим Костина поделилась в интервью спустя несколько часов после инцидента.

«Стюардесса растерялась, она наверное не знает, как действовать в такой ситуации. К ней подошел мужчина, помог открыть аварийный выход… Это было минута-две максимум после того, как самолет приземлился. Все стали спускаться по аварийному трапу… Огонь разошелся очень быстро. Я спустилась вторая, стала снимать… Пожарные машины уже стояли, их было много. Начали сразу тушить. Люди спускались и уже были в пене. Потушили быстро», — рассказала Юлия. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Новость по теме
Российский самолет вспыхнул во время посадки в Турции: что известно к этому часу

По ее словам, первым задымление заметил мужчина, сидевший у левого крыла. Именно он сообщил стюардессе о возгорании. Спустя четыре часа пострадавшим выдали еду и воду из местного фастфуда.

На данный момент известно, что жесткая посадка самолета могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к возгоранию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирка загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 Юлия Костина рассказала, что огонь распространялся крайне стремительно, но пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Этим Костина поделилась в интервью спустя несколько часов после инцидента. «Стюардесса растерялась, она наверное не знает, как действовать в такой ситуации. К ней подошел мужчина, помог открыть аварийный выход… Это было минута-две максимум после того, как самолет приземлился. Все стали спускаться по аварийному трапу… Огонь разошелся очень быстро. Я спустилась вторая, стала снимать… Пожарные машины уже стояли, их было много. Начали сразу тушить. Люди спускались и уже были в пене. Потушили быстро», — рассказала Юлия. Ее слова приводит РЕН ТВ. По ее словам, первым задымление заметил мужчина, сидевший у левого крыла. Именно он сообщил стюардессе о возгорании. Спустя четыре часа пострадавшим выдали еду и воду из местного фастфуда. На данный момент известно, что жесткая посадка самолета могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к возгоранию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...