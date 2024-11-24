Российский самолет вспыхнул во время посадки в Турции: что известно к этому часу

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU.
Пожар на борту во время посадки
В аэропорту Антальи произошел инцидент с российским воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Анталью. По сообщениям авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар начался в момент посадки самолета, предположительно, в одном из двигателей.
Эвакуация пассажиров и жертвы
Наземные службы аэропорта оперативно приступили к тушению пламени, что позволило быстро локализовать и устранить возгорание. В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, что могло повлиять на график других рейсов.
На борту находились 79 пассажиров, все они были успешно эвакуированы, никто не пострадал. Информацию об этом подтвердили в Росавиации.
Версии причин ЧП
Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к пожару. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли. В столице Турции давали штормовое предупреждение.
Расследование инцидента и реакция официальных лиц
Следственные органы уже начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Краснодарским следственным отделом СК РФ проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Представители Росавиации и российские дипломаты активно взаимодействуют с турецкими властями для разбирательства в произошедшем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что дипломаты незамедлительно выехали к месту происшествия и находятся в контакте с турецкими властями.
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