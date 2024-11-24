24 ноября 2024

Российский самолет вспыхнул во время посадки в Турции: что известно к этому часу

Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи самолет из России потушили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар удалось успешно ликвидировать
Пожар удалось успешно ликвидировать Фото:

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU.

Пожар на борту во время посадки

В аэропорту Антальи произошел инцидент с российским воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Анталью. По сообщениям авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар начался в момент посадки самолета, предположительно, в одном из двигателей.

Эвакуация пассажиров и жертвы

Наземные службы аэропорта оперативно приступили к тушению пламени, что позволило быстро локализовать и устранить возгорание. В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, что могло повлиять на график других рейсов.

На борту находились 79 пассажиров, все они были успешно эвакуированы, никто не пострадал. Информацию об этом подтвердили в Росавиации.

Версии причин ЧП

Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к пожару. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли. В столице Турции давали штормовое предупреждение.

Расследование инцидента и реакция официальных лиц

Следственные органы уже начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Краснодарским следственным отделом СК РФ проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Представители Росавиации и российские дипломаты активно взаимодействуют с турецкими властями для разбирательства в произошедшем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что дипломаты незамедлительно выехали к месту происшествия и находятся в контакте с турецкими властями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции. Подробности о произошедшем — в материале URA.RU. Пожар на борту во время посадки В аэропорту Антальи произошел инцидент с российским воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Анталью. По сообщениям авиационного портала HavaSosyalMedya, пожар начался в момент посадки самолета, предположительно, в одном из двигателей. Эвакуация пассажиров и жертвы Наземные службы аэропорта оперативно приступили к тушению пламени, что позволило быстро локализовать и устранить возгорание. В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, что могло повлиять на график других рейсов. На борту находились 79 пассажиров, все они были успешно эвакуированы, никто не пострадал. Информацию об этом подтвердили в Росавиации. Версии причин ЧП Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет мог удариться о посадочную полосу, что и привело к пожару. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли. В столице Турции давали штормовое предупреждение. Расследование инцидента и реакция официальных лиц Следственные органы уже начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Краснодарским следственным отделом СК РФ проводятся необходимые проверочные мероприятия. Представители Росавиации и российские дипломаты активно взаимодействуют с турецкими властями для разбирательства в произошедшем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что дипломаты незамедлительно выехали к месту происшествия и находятся в контакте с турецкими властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...