В аэропорту Антальи 24 ноября произошел инцидент с российским самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», выполнявшим рейс из Сочи. После жесткой посадки возник пожар, вызвавший панику у пассажиров. Свидетели отмечают трудности эвакуации и недостаточную поддержку от авиакомпании. Пассажиры планируют коллективный иск против «Азимута». URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.
В аэропорту Турции загорелся самолет
Во время посадки в аэропорту Турции самолет загорелся, это вызвало панику среди находившихся на борту. По словам очевидцев, пожар начался во время посадки самолета. Предположительно, в одном из двигателей.
Сейчас пассажиры объединяются для подачи коллективного иска против авиакомпании. Они выражают недовольство действиями экипажа во время чрезвычайной ситуации, полагая, что их безопасность не была обеспечена должным образом.
Жесткая посадка
Одна из пассажирок Юлия Костина рассказала, что посадка затянулась почти на 50 минут. Она отметила, что на борту звучали тревожные комментарии от пилота о сложных метеорологических условиях. Наконец, когда самолет коснулся земли, произошел резкий удар. «Мы долго пытались разобраться, что происходит, — рассказала Юлия. — После удара воцарилась полнейшая тишина, света не было, и никто не знал, что делать дальше».
Пожар и паника в салоне
Обстановка в самолете резко изменилась, когда один из пассажиров заметил дым и огонь из иллюминатора. Паника охватила всех — люди начали вставать и проверять расположение аварийных выходов. «Мы заметили, как стюардесса растерялась и попросила о помощи, — вспоминает Юлия. — Я слышала, как один мужчина пытался открыть аварийный выход». Огонь начал быстро разгораться, и экипаж прилагал все усилия, чтобы успокоить пассажиров.
Еще одна свидетельница, Наталья, отметила, что после удара топливо начало вытекать, и вскоре произошел пожар в одном из двигателей. Дым быстро заполнил салон, началась давка. «Дышать было так тяжело, что невозможно было сдерживать панику. Запах горящего пластика был абсолютно невыносимым», — добавила она.
Эвакуация и задержка с информацией
Каждому удалось покинуть самолет благодаря надувным трапам, которые были быстро развернуты. Еще одна пассажирка Евгения Лавриненко, которая летела с дочкой, вспоминает: «Люди выскакивали по трапам, и я успела снять видео. Сразу как приземлились, начался пожар, но, к счастью, пожарные быстро прибыли».
После эвакуации пассажиры долго ждали информации, что будет с их вещами. «Мы сидели в аэропорту и ждали багаж. Представитель „Азимута“ только и отвечал, что ничего не может сделать», — рассказала Евгения.
Пассажиры подают иск
После случившегося пассажиры приняли решение подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Многие из них остались недовольны уровнем помощи со стороны представительства компании после аварии.
Генконсульство России в Анталье заявило о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Помимо этого, было проработано множество вопросов, включая размещение пассажиров в гостиницах до прибытия резервного рейса.
Что происходит сейчас
Дипломаты российского консульства оказывают помощь пассажирам. Некоторые россияне уже покинули аэропорт, другие остаются до выдачи багажа и получают питание. Пассажиры, которые должны были вернуться обратным рейсом, размещены в гостинице. При этом у десятерых пожар уничтожил заграничные паспорта. Консульство поможет им с оформлением документов. Также открыта экстренная телефонная линия для пассажиров.
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