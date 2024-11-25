В России постепенно исчезает вакцина от смертельного заболевания

В некоторых регионах РФ возник дефицит вакцин от бешенства

25 ноября 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Дефицит вакцины от бешенства наблюдается в нескольких регионах РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В России в нескольких регионах жители пожаловались на нехватку вакцины от бешенства. Речь про Петербург, Омск и Краснодар. Об этом пишут СМИ. «Дефицит вакцины против бешенства, похоже, фиксируется в российских регионах. Накануне краснодарца укусила бездомная кошка, но прививку ему не смогли поставить ни в травмпункте, ни в других клиниках. Везде говорят, что вакцины нет», — сообщает Amur.life. Нехватку вакцин заметили и в Амурской области. Тогда пострадавшей не смогли сделать прививку от бешенства. Ей пришлось ехать из Благовещенска в Хабаровск. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что на данный момент в регионе наблюдается дефицит, связанный с ограниченным выпуском партий производителем. В пресс-службе санкт-петербургского комитета по здравоохранению заявили, что вакцина закупается в рамках календаря профилактических прививок. Он составлен по эпидемическим показаниям за счет средств администраций районов. Также на условии анонимности врачи некоторых петербуржских травмпунктов поделились информацией, что поданы новые заявки на закупку вакцин. Однако тендер все еще не закрыт — не нашлось желающих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в нескольких регионах жители пожаловались на нехватку вакцины от бешенства. Речь про Петербург, Омск и Краснодар. Об этом пишут СМИ. «Дефицит вакцины против бешенства, похоже, фиксируется в российских регионах. Накануне краснодарца укусила бездомная кошка, но прививку ему не смогли поставить ни в травмпункте, ни в других клиниках. Везде говорят, что вакцины нет», — сообщает Amur.life. Нехватку вакцин заметили и в Амурской области. Тогда пострадавшей не смогли сделать прививку от бешенства. Ей пришлось ехать из Благовещенска в Хабаровск. В местном министерстве здравоохранения сообщили, что на данный момент в регионе наблюдается дефицит, связанный с ограниченным выпуском партий производителем. В пресс-службе санкт-петербургского комитета по здравоохранению заявили, что вакцина закупается в рамках календаря профилактических прививок. Он составлен по эпидемическим показаниям за счет средств администраций районов. Также на условии анонимности врачи некоторых петербуржских травмпунктов поделились информацией, что поданы новые заявки на закупку вакцин. Однако тендер все еще не закрыт — не нашлось желающих.