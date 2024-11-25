В Красноярске совершил аварийную посадку еще один Superjet компании «Азимут»

В Красноярске аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Ранее, в Анталье, аналогичный самолет этой же авиакомпании также попал в неприятную ситуацию и совершил жесткую посадку, что привело к возгоранию.
«Superjet совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпании „Азимут“)», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, приземлился в 11:45 24 ноября, никто не пострадал.
В тот же день другой Superjet загорелся в Анталье. Пассажиров эвакуировали через надувной трап.
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