В Красноярске совершил аварийную посадку еще один Superjet компании «Азимут»

25 ноября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В результате аварийной посадки никто не пострадал, пишет Baza Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Красноярске аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Ранее, в Анталье, аналогичный самолет этой же авиакомпании также попал в неприятную ситуацию и совершил жесткую посадку, что привело к возгоранию. «Superjet совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпании „Азимут“)», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, приземлился в 11:45 24 ноября, никто не пострадал. В тот же день другой Superjet загорелся в Анталье. Пассажиров эвакуировали через надувной трап. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярске аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Ранее, в Анталье, аналогичный самолет этой же авиакомпании также попал в неприятную ситуацию и совершил жесткую посадку, что привело к возгоранию. «Superjet совершил аварийную посадку в Красноярске (снова авиакомпании „Азимут“)», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, приземлился в 11:45 24 ноября, никто не пострадал. В тот же день другой Superjet загорелся в Анталье. Пассажиров эвакуировали через надувной трап.