Москва спустила Свердловской области новые установки по тарифам на ЖКХ, мэры хотят больше

В Свердловской области увеличили предельный размер индексации по тарифам ЖКХ

С 1 июля 2025 года предельный размер индексации тарифов вырастет на 6,1% Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Свердловской области с 1 июля 2025 года предельный размер индексации по тарифам на ЖКХ вырастет с нынешних 9,5% до 15,1%. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. При этом главы свердловских муниципалитетов добиваются от ФАС повышения индекса до 20% и выше.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025—2028 годы. Свердловская область: средний индекс по субъекту 13%, предельно допустимое отклонение со второго полугодия — 2,1%», — говорится в правительственном документе.

Скорое повышение тарифов обсуждалось еще в начале октября на закрытом совещании свердловского губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Тогда мэрам было обозначено: необходимо добиваться повышения размера индексация даже выше, чем на 15% — закон это позволяет. Сфера ЖКХ недофинансирована, поэтому дополнительные поступления с тарифов необходимы.

Следствием того разговора стали, в том числе, массовые обращения градоначальников в Федеральную антимонопольную службу (ответы, по данным URA.RU, все еще ожидаются), а также к губернатору. В Нижнем Тагиле, например, предельный индекс хотят установить на уровне 18,1%, в Каменске-Уральском — до 22%.