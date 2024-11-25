В Турции перестали работать карты российского банка

Карты UnionPay Газпромбанка автоматически перестали обслуживаться на территории Турции. Об этом сообщил сотрудник местной банковской сферы.
«Это произошло потому, что банк внесен в санкционные списки. Какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило», — поделился источник ТАСС. При этом сотрудник подчеркнул, что данное решение принималось со стороны китайской системы UnionPay, и именно к ней нужно направлять соответствующие вопросы.
Ранее карты Газпромбанка перестали приниматься в Монголии, Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах. Они были выпущены платежной системой UnionPay. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз.
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