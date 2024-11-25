В Турции перестали работать карты российского банка

Карты Газпромбанка больше не обслуживаются в Турции
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Повседневная жизнь. Москва, касса, терминал, оплата, банковская карта, магазин, покупка
Во многих странах перестали работать банковские карты системы UnionPay Фото:

Карты UnionPay Газпромбанка автоматически перестали обслуживаться на территории Турции. Об этом сообщил сотрудник местной банковской сферы.

«Это произошло потому, что банк внесен в санкционные списки. Какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило», — поделился источник ТАСС. При этом сотрудник подчеркнул, что данное решение принималось со стороны китайской системы UnionPay, и именно к ней нужно направлять соответствующие вопросы.

Ранее карты Газпромбанка перестали приниматься в Монголии, Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах. Они были выпущены платежной системой UnionPay. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз.

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Карты UnionPay Газпромбанка автоматически перестали обслуживаться на территории Турции. Об этом сообщил сотрудник местной банковской сферы. «Это произошло потому, что банк внесен в санкционные списки. Какого-либо отдельного уведомления для турецких финансовых организаций в этой ситуации не требовалось и не приходило», — поделился источник ТАСС. При этом сотрудник подчеркнул, что данное решение принималось со стороны китайской системы UnionPay, и именно к ней нужно направлять соответствующие вопросы. Ранее карты Газпромбанка перестали приниматься в Монголии, Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах. Они были выпущены платежной системой UnionPay. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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