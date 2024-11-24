24 ноября 2024

Сборная России заняла первое место на чемпионате мира по ММА в ХМАО

Чемпионат мира по ММА в ХМАО закончился победой сборной России
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат мира по ММА в ХМАО закончился победой сборной России
Чемпионат мира по ММА в ХМАО закончился победой сборной России Фото:

Сборная России заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам, проходившим в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает организатор соревнований «ЮграМегаСпорт».

«В командном зачете сборная России по ММА заняла первое место. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла сборная Белоруссии», — сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».

Ранее URA.RU писало, что боец из Нефтеюганска Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований. Медаль и пояс чемпиона югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук.

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Сборная России заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам, проходившим в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает организатор соревнований «ЮграМегаСпорт». «В командном зачете сборная России по ММА заняла первое место. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла сборная Белоруссии», — сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта». Ранее URA.RU писало, что боец из Нефтеюганска Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований. Медаль и пояс чемпиона югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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