Сборная России заняла первое место на чемпионате мира по ММА в ХМАО

Чемпионат мира по ММА в ХМАО закончился победой сборной России
Сборная России заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам, проходившим в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает организатор соревнований «ЮграМегаСпорт».
«В командном зачете сборная России по ММА заняла первое место. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла сборная Белоруссии», — сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».
Ранее URA.RU писало, что боец из Нефтеюганска Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований. Медаль и пояс чемпиона югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук.
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