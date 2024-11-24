Экс-депутат из ХМАО вернет в бюджет 2 миллиона рублей за покупку Mercedes

Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. Решение о недействительности сделки опубликовано на сайте Арбитражного суда автономного округа.
«Признать договор купли-продажи транспортного средства, заключенный между ООО „Восток Моторс Юг“ и НГМУП „Школьное питание“ недействительным. Применить последствия недействительности сделки: обязать НГМУП „Школьное питание“ возвратить ООО „Восток Моторс Юг“ транспортное средство „Мерседес-Бенц“ CLS 250 D 4MATIC, 2015 года выпуска. Обязать ООО „Восток Моторс Юг“ возвратить НГМУП „Школьное питание“ денежную сумму в размере 1 990 000 рублей», — указано в решении суда.
Оба юрлица заплатят пошлину в размере 3000 рублей. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.
Ранее URA.RU писало, что Коваль использовал дорогое авто в личных целях — ездил на нем в отпуск и попадал на камеры. Штрафы тоже оплачивал муниципальный «Комбинат школьного питания», который он возглавлял, будучи депутатом гордумы.
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