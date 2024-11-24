24 ноября 2024

Экс-депутат из ХМАО вернет в бюджет 2 миллиона рублей за покупку Mercedes

Суд ХМАО признал покупку экс-директором КШП Нефтеюганска автомобиля незаконной
© Служба новостей «URA.RU»
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Уволенный по утрате доверия депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль незаконно купил Mercedes за счет муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял
Уволенный по утрате доверия депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль незаконно купил Mercedes за счет муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял Фото:

Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. Решение о недействительности сделки опубликовано на сайте Арбитражного суда автономного округа.

«Признать договор купли-продажи транспортного средства, заключенный между ООО „Восток Моторс Юг“ и НГМУП „Школьное питание“ недействительным. Применить последствия недействительности сделки: обязать НГМУП „Школьное питание“ возвратить ООО „Восток Моторс Юг“ транспортное средство „Мерседес-Бенц“ CLS 250 D 4MATIC, 2015 года выпуска. Обязать ООО „Восток Моторс Юг“ возвратить НГМУП „Школьное питание“ денежную сумму в размере 1 990 000 рублей», — указано в решении суда.

Оба юрлица заплатят пошлину в размере 3000 рублей. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

Ранее URA.RU писало, что Коваль использовал дорогое авто в личных целях — ездил на нем в отпуск и попадал на камеры. Штрафы тоже оплачивал муниципальный «Комбинат школьного питания», который он возглавлял, будучи депутатом гордумы.

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Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. Решение о недействительности сделки опубликовано на сайте Арбитражного суда автономного округа. «Признать договор купли-продажи транспортного средства, заключенный между ООО „Восток Моторс Юг“ и НГМУП „Школьное питание“ недействительным. Применить последствия недействительности сделки: обязать НГМУП „Школьное питание“ возвратить ООО „Восток Моторс Юг“ транспортное средство „Мерседес-Бенц“ CLS 250 D 4MATIC, 2015 года выпуска. Обязать ООО „Восток Моторс Юг“ возвратить НГМУП „Школьное питание“ денежную сумму в размере 1 990 000 рублей», — указано в решении суда. Оба юрлица заплатят пошлину в размере 3000 рублей. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Ранее URA.RU писало, что Коваль использовал дорогое авто в личных целях — ездил на нем в отпуск и попадал на камеры. Штрафы тоже оплачивал муниципальный «Комбинат школьного питания», который он возглавлял, будучи депутатом гордумы.
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