Активисты срывают визит правнучки Хрущева в Ельцин Центр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нину Хрущеву требуют признать иноагентом
Нину Хрущеву требуют признать иноагентом Фото:

Члены движения «Зов народа» возмутились планами правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — профессора международных отношений Нины Хрущевой — презентовать свою книгу в екатеринбургском «Ельцин Центре» и просят запретить ей выступать, признав иноагентом. Информация об этом появилась в Telegram.

«Общественники попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление в „Ельцин Центре“ 26 ноября, где она собирается презентовать свою книгу о знаменитом прадеде. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ», — передает telegram-канал Shot.

На презентации профессор университета New School (Нью-Йорк) планирует рассказать о ранних политических шагах, взлетах и падениях Никиты Хрущева. Через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члены движения «Зов народа» возмутились планами правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — профессора международных отношений Нины Хрущевой — презентовать свою книгу в екатеринбургском «Ельцин Центре» и просят запретить ей выступать, признав иноагентом. Информация об этом появилась в Telegram. «Общественники попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление в „Ельцин Центре“ 26 ноября, где она собирается презентовать свою книгу о знаменитом прадеде. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ», — передает telegram-канал Shot. На презентации профессор университета New School (Нью-Йорк) планирует рассказать о ранних политических шагах, взлетах и падениях Никиты Хрущева. Через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...