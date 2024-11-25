Активисты срывают визит правнучки Хрущева в Ельцин Центр

Нину Хрущеву требуют признать иноагентом Фото: Center for the Study of Europe Boston University/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Члены движения «Зов народа» возмутились планами правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — профессора международных отношений Нины Хрущевой — презентовать свою книгу в екатеринбургском «Ельцин Центре» и просят запретить ей выступать, признав иноагентом. Информация об этом появилась в Telegram.

«Общественники попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление в „Ельцин Центре“ 26 ноября, где она собирается презентовать свою книгу о знаменитом прадеде. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ», — передает telegram-канал Shot.

На презентации профессор университета New School (Нью-Йорк) планирует рассказать о ранних политических шагах, взлетах и падениях Никиты Хрущева. Через повествование о неординарной фигуре Хрущева книга затронет события, которые охватывают эпоху от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева.