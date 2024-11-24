24 ноября 2024

Сергей Жуков приедет в свой пермский «Руки ВВерх Бар»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Жуков летит в Пермь
Сергей Жуков летит в Пермь Фото:

Российский музыкант и ресторатор Сергей Жуков приедет в Пермь на официальное открытие своего «Руки ВВерх! Бара». Заведение в тестовом режиме работает в городе с октября. Но официальное открытие запланировано на 29 ноября.

«Сергей Жуков лично откроет „Руки ВВерх! Бар“ в Перми. Официальное открытие состоится 29 ноября», — рассказали URA.RU владельцы.

Техническое открытие «Руки Вверх! Бара» в Перми состоялось 4 октября. URA.RU публиковало фоторепортаж из заведения. 

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Российский музыкант и ресторатор Сергей Жуков приедет в Пермь на официальное открытие своего «Руки ВВерх! Бара». Заведение в тестовом режиме работает в городе с октября. Но официальное открытие запланировано на 29 ноября. «Сергей Жуков лично откроет „Руки ВВерх! Бар“ в Перми. Официальное открытие состоится 29 ноября», — рассказали URA.RU владельцы. Техническое открытие «Руки Вверх! Бара» в Перми состоялось 4 октября. URA.RU публиковало фоторепортаж из заведения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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