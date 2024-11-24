Сергей Жуков приедет в свой пермский «Руки ВВерх Бар»

Сергей Жуков летит в Пермь
Российский музыкант и ресторатор Сергей Жуков приедет в Пермь на официальное открытие своего «Руки ВВерх! Бара». Заведение в тестовом режиме работает в городе с октября. Но официальное открытие запланировано на 29 ноября.
«Сергей Жуков лично откроет „Руки ВВерх! Бар“ в Перми. Официальное открытие состоится 29 ноября», — рассказали URA.RU владельцы.
Техническое открытие «Руки Вверх! Бара» в Перми состоялось 4 октября. URA.RU публиковало фоторепортаж из заведения.
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