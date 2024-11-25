Пять человек пострадали в ДТП на пересечении Чичерина и Кашириных в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на Блюхера. Пермь, реанимация, скорая помощь
Бригаду реанимации остановили по пути следования Фото:

Не менее пяти человек пострадали в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Предварительно пятеро пострадавших, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Со слов очевидцев, в числе пострадавших — маленьких ребенок. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения. Сам водитель попытался скрыться с места ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не менее пяти человек пострадали в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. «Предварительно пятеро пострадавших, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Со слов очевидцев, в числе пострадавших — маленьких ребенок. Две женщины находятся в тяжелом состоянии. В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения. Сам водитель попытался скрыться с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...