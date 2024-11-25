Пять человек пострадали в ДТП на пересечении Чичерина и Кашириных в Челябинске

Бригаду реанимации остановили по пути следования Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Не менее пяти человек пострадали в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Предварительно пятеро пострадавших, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Со слов очевидцев, в числе пострадавших — маленьких ребенок. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В Челябинске 25 ноября водитель вылетел на островок для пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Кадры ДТП попали на видео камеры наружного наблюдения. Сам водитель попытался скрыться с места ДТП.