Риелторы назвали самые продаваемые квартиры в ХМАО

Жители крупнейших городов ХМАО чаще всего стали выставлять на продажу двухкомнатные квартиры. Доля таких объектов на рынке вторичной недвижимости Сургута и Нижневартовска в октябре составила примерно 45%, сообщают аналитики компании «Этажи».
«На вторичном рынке Сургута наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (45,9%)», — говорится в исследовании. «Однушки» в городе оказались вторыми по популярности, а трехкомнатное жилье — на третьем месте.
Похожие тенденции риелторы отслеживают и в Нижневартовске, где «двушки» заняли около 43% рынка. Именно двухкомнатные объекты горожане чаще всего и покупали. А вот в Сургуте большинство сделок прошли с «однушками».»57,14% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 38,78%», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о самых подорожавших съемных квартирах. Тогда речь также шла про двухкомнатные объекты.
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