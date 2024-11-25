25 ноября 2024

Риелторы назвали самые продаваемые квартиры в ХМАО

Жители ХМАО распродают двухкомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще продают двухкомнатные квартиры
Югорчане чаще продают двухкомнатные квартиры Фото:

Жители крупнейших городов ХМАО чаще всего стали выставлять на продажу двухкомнатные квартиры. Доля таких объектов на рынке вторичной недвижимости Сургута и Нижневартовска в октябре составила примерно 45%, сообщают аналитики компании «Этажи».

«На вторичном рынке Сургута наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (45,9%)», — говорится в исследовании. «Однушки» в городе оказались вторыми по популярности, а трехкомнатное жилье — на третьем месте.

Похожие тенденции риелторы отслеживают и в Нижневартовске, где «двушки» заняли около 43% рынка. Именно двухкомнатные объекты горожане чаще всего и покупали. А вот в Сургуте большинство сделок прошли с «однушками».»57,14% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 38,78%», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о самых подорожавших съемных квартирах. Тогда речь также шла про двухкомнатные объекты.

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Жители крупнейших городов ХМАО чаще всего стали выставлять на продажу двухкомнатные квартиры. Доля таких объектов на рынке вторичной недвижимости Сургута и Нижневартовска в октябре составила примерно 45%, сообщают аналитики компании «Этажи». «На вторичном рынке Сургута наибольшую долю составили двухкомнатные квартиры (45,9%)», — говорится в исследовании. «Однушки» в городе оказались вторыми по популярности, а трехкомнатное жилье — на третьем месте. Похожие тенденции риелторы отслеживают и в Нижневартовске, где «двушки» заняли около 43% рынка. Именно двухкомнатные объекты горожане чаще всего и покупали. А вот в Сургуте большинство сделок прошли с «однушками».»57,14% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 38,78%», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых подорожавших съемных квартирах. Тогда речь также шла про двухкомнатные объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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