Коляску, в которой находился ребенок, разнесло вдребезги (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назарова пострадал в аварии на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных 25 ноября в Челябинске. Об этом Назаров сообщил журналистам.

«Они вчетвером шли. Сын с женой и друг его с женой. Друг — хоккеист Алексей, вратарь „Челмета“. Внук был в коляске», — рассказал Назаров, пишет сайт «74.ру».

Их сбили и сейчас увезли в больницу. Годовалый ребенок в момент ДТП был в коляске, которую от удара разнесло в дребезги. У мальчика на голове огромная шишка, он плачет без остановки, рассказал мужчина.

Днем 25 ноября пьяный бизнесмен Алексей Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.