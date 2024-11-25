Внук тренера «Трактора» Назарова пострадал в аварии на северо-западе Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, ребенок, коляска, зима, мать, родитель
Коляску, в которой находился ребенок, разнесло вдребезги (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назарова пострадал в аварии на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных 25 ноября в Челябинске. Об этом Назаров сообщил журналистам.

«Они вчетвером шли. Сын с женой и друг его с женой. Друг — хоккеист Алексей, вратарь „Челмета“. Внук был в коляске», — рассказал Назаров, пишет сайт «74.ру».

Их сбили и сейчас увезли в больницу. Годовалый ребенок в момент ДТП был в коляске, которую от удара разнесло в дребезги. У мальчика на голове огромная шишка, он плачет без остановки, рассказал мужчина.

Днем 25 ноября пьяный бизнесмен Алексей Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назарова пострадал в аварии на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных 25 ноября в Челябинске. Об этом Назаров сообщил журналистам. «Они вчетвером шли. Сын с женой и друг его с женой. Друг — хоккеист Алексей, вратарь „Челмета“. Внук был в коляске», — рассказал Назаров, пишет сайт «74.ру». Их сбили и сейчас увезли в больницу. Годовалый ребенок в момент ДТП был в коляске, которую от удара разнесло в дребезги. У мальчика на голове огромная шишка, он плачет без остановки, рассказал мужчина. Днем 25 ноября пьяный бизнесмен Алексей Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...