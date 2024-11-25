Bloomberg назвал Казахстан «внутренним врагом» в 2025 году

Bloomberg: Казахстан станет «внутренним врагом» для ОПЕК+ в 2025 году
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Казахстан станет врагом для ОПЕК+ из-за добычи нефти
Казахстан станет врагом для ОПЕК+ из-за добычи нефти Фото:

В 2025 году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) столкнется с так называемым внутренним врагом, который будет сверх нормы добывать нефть. На протяжении нескольких лет за Казахстаном была замечена перекачка нефти сверх квоты, однако к 2025 году ситуация усугубится, когда будет готов проект стоимостью в 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего нефтяного месторождения страны. Об этом сообщает Bloomberg. 

«ОПЕК+ столкнется с внутренним врагом в 2025 году — Казахстан... На протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая нефть свыше своей квоты. Проблема усугубится в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения», — передают журналисты.

Авторы материала отмечают, что ОПЕК+ нередко сталкивался с тем, что один из ее членов увеличивал добычу нефти. В начале 2000-х годов был Алжир, в 2010-х — Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, Bloomberg выделил к 2025 году и другие проблемы у стран — экспортеров нефти на предстоящий год. Это слабый рост спроса на нефть в целом, увеличение добычи данного ресурса конкурентами, а также приход к власти в США Дональда Трампа.

В марте 2024 года сообщалось, что Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак сокращают добычу нефти. Об этом же говорили и в России. 

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В 2025 году Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) столкнется с так называемым внутренним врагом, который будет сверх нормы добывать нефть. На протяжении нескольких лет за Казахстаном была замечена перекачка нефти сверх квоты, однако к 2025 году ситуация усугубится, когда будет готов проект стоимостью в 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего нефтяного месторождения страны. Об этом сообщает Bloomberg.  «ОПЕК+ столкнется с внутренним врагом в 2025 году — Казахстан... На протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая нефть свыше своей квоты. Проблема усугубится в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения», — передают журналисты. Авторы материала отмечают, что ОПЕК+ нередко сталкивался с тем, что один из ее членов увеличивал добычу нефти. В начале 2000-х годов был Алжир, в 2010-х — Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, Bloomberg выделил к 2025 году и другие проблемы у стран — экспортеров нефти на предстоящий год. Это слабый рост спроса на нефть в целом, увеличение добычи данного ресурса конкурентами, а также приход к власти в США Дональда Трампа. В марте 2024 года сообщалось, что Казахстан, Оман, Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак сокращают добычу нефти. Об этом же говорили и в России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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