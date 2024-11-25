«Будет прорыв»: Путин высказался о российской вакцине от рака

Глава ФМБА допустила, что российскую онковакцину будут применять в 2025 году
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Скворцова на встрече с Путиным рассказала о российской вакцине от рака
Скворцова на встрече с Путиным рассказала о российской вакцине от рака Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал «прорывом» российскую вакцину от рака, назвав ее прорывом. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. 

«Это все равно прорыв будет», — прокомментировал Путин сообщение Скворцовой о новой вакцине. Глава ФМБА добавила, что онковакцина, разрабатываемая в России, будет введена в клиническое использование примерно через один год.

Ранее стало известно, что в рамках клинических испытаний новая вакцина против рака может быть впервые применена у пациентов, страдающих меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что на мелкоклеточном раке легких проводит исследования Казанский институт фундаментальной медицины и биологии, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин назвал «прорывом» российскую вакцину от рака, назвав ее прорывом. Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.  «Это все равно прорыв будет», — прокомментировал Путин сообщение Скворцовой о новой вакцине. Глава ФМБА добавила, что онковакцина, разрабатываемая в России, будет введена в клиническое использование примерно через один год. Ранее стало известно, что в рамках клинических испытаний новая вакцина против рака может быть впервые применена у пациентов, страдающих меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что на мелкоклеточном раке легких проводит исследования Казанский институт фундаментальной медицины и биологии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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