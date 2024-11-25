РПЦ открещивается от секс-скандала с помощником митрополита в Екатеринбурге

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Даниил Сидоров на суде прятал лицо
Даниил Сидоров на суде прятал лицо Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

В Русской православной церкви (РПЦ) отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма «Большой Златоуст» Даниилом Сидоровым, который был уличен в сексуальных домогательствах. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий Владимира Легойды, отвечающего в РПЦ за внешние связи.

«Эта тема пока без комментариев», — отметила его представитель. О задержании Сидорова, который работает у митрополита Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию.

Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения.

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В Русской православной церкви (РПЦ) отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма «Большой Златоуст» Даниилом Сидоровым, который был уличен в сексуальных домогательствах. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий Владимира Легойды, отвечающего в РПЦ за внешние связи. «Эта тема пока без комментариев», — отметила его представитель. О задержании Сидорова, который работает у митрополита Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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