РПЦ открещивается от секс-скандала с помощником митрополита в Екатеринбурге

25 ноября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Даниил Сидоров на суде прятал лицо Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку В Русской православной церкви (РПЦ) отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма «Большой Златоуст» Даниилом Сидоровым, который был уличен в сексуальных домогательствах. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий Владимира Легойды, отвечающего в РПЦ за внешние связи. «Эта тема пока без комментариев», — отметила его представитель. О задержании Сидорова, который работает у митрополита Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Русской православной церкви (РПЦ) отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма «Большой Златоуст» Даниилом Сидоровым, который был уличен в сексуальных домогательствах. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий Владимира Легойды, отвечающего в РПЦ за внешние связи. «Эта тема пока без комментариев», — отметила его представитель. О задержании Сидорова, который работает у митрополита Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения.