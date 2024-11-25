РПЦ открещивается от секс-скандала с помощником митрополита в Екатеринбурге

В Русской православной церкви (РПЦ) отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма «Большой Златоуст» Даниилом Сидоровым, который был уличен в сексуальных домогательствах. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий Владимира Легойды, отвечающего в РПЦ за внешние связи.
«Эта тема пока без комментариев», — отметила его представитель. О задержании Сидорова, который работает у митрополита Кульберга с 2020 года, в аэропорту Кольцово стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию.
Вину Сидоров признал. Суд назначил ему запрет определенных действий, хотя следствие просило об аресте. А до этого церковный суд Екатеринбургской епархии запретил клирику проводить священнослужения.
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