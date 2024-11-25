Уголовное дело завели на бизнесмена на BMW X6, сбившего людей в Челябинске. Видео

25 ноября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Кадры с места ДТП в Челябинске Фото: Анна Журавлева © URA.RU На бизнесмена Алексея Корягина, который пьяный на BMW X5 сбил людей на пешеходном переходе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, завели уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „б“ части второй статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП произошло 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Пьяный водитель на BMW X5 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Корягин до этого уже лишался прав за пьяное вождение. С места происшествия водитель скрылся, но был задержан очевидцами. Подробнее о ЧП — в материале на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На бизнесмена Алексея Корягина, который пьяный на BMW X5 сбил людей на пешеходном переходе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, завели уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „б“ части второй статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП произошло 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Пьяный водитель на BMW X5 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Корягин до этого уже лишался прав за пьяное вождение. С места происшествия водитель скрылся, но был задержан очевидцами. Подробнее о ЧП — в материале на URA.RU.