На бизнесмена Алексея Корягина, который пьяный на BMW X5 сбил людей на пешеходном переходе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, завели уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „б“ части второй статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.
ДТП произошло 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Пьяный водитель на BMW X5 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Корягин до этого уже лишался прав за пьяное вождение.
С места происшествия водитель скрылся, но был задержан очевидцами. Подробнее о ЧП — в материале на URA.RU.
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