Уголовное дело завели на бизнесмена на BMW X6, сбившего людей в Челябинске. Видео

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BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске, место дтп
Кадры с места ДТП в Челябинске Фото:

На бизнесмена Алексея Корягина, который пьяный на BMW X5 сбил людей на пешеходном переходе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, завели уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „б“ части второй статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП произошло 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Пьяный водитель на BMW X5 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Корягин до этого уже лишался прав за пьяное вождение.

С места происшествия водитель скрылся, но был задержан очевидцами. Подробнее о ЧП — в материале на URA.RU.

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На бизнесмена Алексея Корягина, который пьяный на BMW X5 сбил людей на пешеходном переходе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, завели уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „б“ части второй статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителю грозит до семи лет лишения свободы. ДТП произошло 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Пьяный водитель на BMW X5 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Корягин до этого уже лишался прав за пьяное вождение. С места происшествия водитель скрылся, но был задержан очевидцами. Подробнее о ЧП — в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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