Пьяный бизнесмен на BMW влетел в толпу пешеходов в Челябинске: что известно о происшествии

Пьяный бизнесмен на BMW влетел в толпу пешеходов в Челябинске

На асфальте на месте ДТП валяется автомобильный номер и куски от детской коляски Фото: Анна Журавлева © URA.RU

Пьяный бизнесмен на BMW X5 Алексей Корягин 25 ноября в 14:31 влетел в толпу пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске. Сообщается о пяти пострадавших, в их числе годовалый ребенок. Корягин хотел скрыться с места ДТП, но свидетели страшной аварии на машинах заблокировали ему проезд. Что известно о ДТП в Челябинске — в материале на URA.RU.

Что за ДТП произошло в Челябинске 25 ноября

В момент аварии пешеходы находились на островке безопасности. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель на огромной скорости влетел в толпу и попытался уехать с места аварии. Его остановили неравнодушные очевидцы, которые на своих машинах перегородили проезд.

Тогда и выяснилось, что водитель был пьян. Его жена буквально через несколько минут приехала на место и на повышенных тонах запрещала журналистам и свидетелям снимать мужа.

Пьяный водитель на BMW X5 снес пешеходов на островке безопасности Фото: Анна Журавлева © URA.RU

Что известно о пострадавших в ДТП в Челябинске

Жертвами аварии стали не менее пяти человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Все пятеро пострадавших — живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования.

В числе пострадавших был маленький ребенок — мальчик находился в коляске, которую от удала разнесло в дребезги, сообщили очевидцы. Двух женщин увезли в тяжелом состоянии. В числе пострадавших голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга. Они получили легкое сотрясение головного мозга.

Что известно о пьяном водителей, который сбил толпу людей в Челябинске

Пьяным водителем на BMW X5, который сбил людей на переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, оказался 47-летний бизнесмен Алексей Корягин. Он занимается торговлей хлебобулочными и кондитерскими изделиями, говорится в базе данных системы СБИС.

Корягин как минимум дважды до этого лишался прав за пьяное вождение — в 2012 и 2018 годах. С 2018 года он минимум четыре раза был участником ДТП, сообщает РИА Новости.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС Фото: Анна Журавлева © URA.RU

Реакция властей на ДТП в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер незамедлительно отреагировал на ДТП, которое произошло в Челябинске 25 ноября на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Текслер назвал случай вопиющим и подчеркнул, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело. Текслер убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона.

Прокуратура города Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Также на контроль поставлено принятие процессуального решения.

Что сейчас происходит на месте ДТП в Челябинске на северо-западе

Место аварии 25 ноября посетил корреспондент URA.RU. Машину BMW X5, на которой Корягин въехал в толпу людей, с места эвакуировали оперативно — примерно через час. На самом месте ДТП разбросаны куски от детской коляски, рядом валяется автомобильный номер. На месте дежурят экипажи ДПС.