В банке Т-Банк зафиксированы массовые технические неполадки. Клиенты столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения и невозможностью переводов. О сбоях сообщает сам банк.
«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — сообщает Т-Банк. Корреспондент URA.RU убедился, что эти услуги на текущий момент недоступны.
Также на сайте «Детектор 24», который фиксирует сбои, отмечено, что сегодня, 25 ноября, поступили сообщения о технических сбоях в функционировании Т-Банка в Тверской области (11%), в Москве и Московской области (6%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Нижегородской области (5%), в Свердловской области (4%). Пик технических неполадок пришелся на 16:00 (по мск).
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