В Т-Банке произошел массовый сбой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В приложении банка не работают переводы и платежи
В приложении банка не работают переводы и платежи Фото:

В банке Т-Банк зафиксированы массовые технические неполадки. Клиенты столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения и невозможностью переводов. О сбоях сообщает сам банк. 

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — сообщает Т-Банк. Корреспондент URA.RU убедился, что эти услуги на текущий момент недоступны. 

Также на сайте «Детектор 24», который фиксирует сбои, отмечено, что сегодня, 25 ноября, поступили сообщения о технических сбоях в функционировании Т-Банка в Тверской области (11%), в Москве и Московской области (6%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Нижегородской области (5%), в Свердловской области (4%). Пик технических неполадок пришелся на 16:00 (по мск). 

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В банке Т-Банк зафиксированы массовые технические неполадки. Клиенты столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения и невозможностью переводов. О сбоях сообщает сам банк.  «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — сообщает Т-Банк. Корреспондент URA.RU убедился, что эти услуги на текущий момент недоступны.  Также на сайте «Детектор 24», который фиксирует сбои, отмечено, что сегодня, 25 ноября, поступили сообщения о технических сбоях в функционировании Т-Банка в Тверской области (11%), в Москве и Московской области (6%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Нижегородской области (5%), в Свердловской области (4%). Пик технических неполадок пришелся на 16:00 (по мск). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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