Зеленский сообщил о крайне тяжелом положении под Курахово

В настоящий момент для Украины положение на кураховском направлении является наиболее тяжелым. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Кураховское направление — самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции», — написал Зеленский в своем telegram-канале после того, как прослушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по позициям украинских сил на различных направлениях.
До этого Сырский анонсировал реформу переподготовки и рекрутирования украинских военных. В настоящий момент на востоке Украины, в районе Курахово, проходят активные боевые действия. По словам самих украинских командиров, российские солдаты наращивают свое присутствие на данном фронтовом направлении.
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