Зеленский сообщил о крайне тяжелом положении под Курахово

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Владимир Зеленский отметил тяжелое положение в районе Курахово для ВСУ
Владимир Зеленский отметил тяжелое положение в районе Курахово для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент для Украины положение на кураховском направлении является наиболее тяжелым. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Кураховское направление — самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции», — написал Зеленский в своем telegram-канале после того, как прослушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по позициям украинских сил на различных направлениях.

До этого Сырский анонсировал реформу переподготовки и рекрутирования украинских военных. В настоящий момент на востоке Украины, в районе Курахово, проходят активные боевые действия. По словам самих украинских командиров, российские солдаты наращивают свое присутствие на данном фронтовом направлении.

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В настоящий момент для Украины положение на кураховском направлении является наиболее тяжелым. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Кураховское направление — самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции», — написал Зеленский в своем telegram-канале после того, как прослушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по позициям украинских сил на различных направлениях. До этого Сырский анонсировал реформу переподготовки и рекрутирования украинских военных. В настоящий момент на востоке Украины, в районе Курахово, проходят активные боевые действия. По словам самих украинских командиров, российские солдаты наращивают свое присутствие на данном фронтовом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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