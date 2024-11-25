Сырский предложил реформу бригад ВСУ

Глава ВСУ Александр Сырский дал указание руководителям бригад организовать в структуре воинских частей специализированные отделы по подбору персонала. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад создать штатное подразделение рекрутинга. <...> Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев», — передает Генштаб. Там добавили, что в ВСУ функционируют центры рекрутинга, которые охватывают Сухопутные войска, Военно-морские силы, десантно-штурмовые войска, силы специальных операций и территориальную оборону.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине происходит мобилизация граждан в ВСУ обманом через рекрутинговые центры. По ее словам, людей вербуют под ложными предлогами. Как ей рассказал украинский военнослужащий, после мобилизации ему пришлось самостоятельно осваивать необходимые навыки, передает RT.
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