24 ноября 2024

Новые заведения в Кургане: уже открылись и скоро откроются

В Кургане вскоре откроют новые кафе и бары
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане открываются новые рестораны
В Кургане открываются новые рестораны Фото:

Курган продолжает радовать жителей и гостей города новыми интересными местами для отдыха и встреч. В последнее время появилось несколько заведений, которые уже успели завоевать внимание публики, а некоторые еще только готовятся открыть свои двери. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку новых точек.

Уже работающие заведения

Ресторан-караоке Solo

На улице Куйбышева, 40 открылся ресторан-караоке Solo, расположенный в историческом здании города. Заведение предлагает посетителям насладиться уникальными коктейлями с авторской подачей. Это место станет отличным выбором для тех, кто любит петь и хочет провести вечер в необычной атмосфере.

Pho Hao

В фуд-корте торгового центра «Гиперсити» начал работу Pho Hao, где можно попробовать блюда, которые ранее были не доступны в Кургане. В меню заведения есть чапчхэ, кимпаб, баозцы, гедза, а также большой выбор bubble tea и лапша samyang.

Скоро откроются

96 азиаток

На улице Гоголя, 55 скоро откроется ресторан 96 азиаток, который уже известен жителям Тюмени. В Кургане заведение получит новую концепцию, однако дата открытия пока не объявлена.

Мягкий бар «Собрание»

В 4 микрорайоне, по адресу 1Б, планируется открытие мягкого бара «Собрание». Посетителям будет предложено не только насладиться напитками, но и поиграть в настольные игры. Открытие запланировано на декабрь текущего года.

Кафе «Квартирка»

На Советской, 115 скоро появится кафе «Квартирка», где гости смогут попеть в караоке. Точная дата открытия пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Кафе «Старик Хинкалыч»

В торговом центре Гиперсити скоро откроется первое кафе грузинской кухни «Старик Хинкалыч». Дата открытия пока не объявлена, но ожидается, что заведение порадует посетителей аутентичной кухней и гостеприимной атмосферой.

URA.RU писало, кто в Кургане открывает все больше заведений общественного питания, создавая конкуренцию между ними благодаря близости и шаговой доступности. Это позволяет горожанам наслаждаться разнообразием досуга и отдыха. Новые кафе и рестораны стремятся привлечь клиентов уникальными предложениями и атмосферой, что способствует развитию гастрономической культуры в городе.

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Курган продолжает радовать жителей и гостей города новыми интересными местами для отдыха и встреч. В последнее время появилось несколько заведений, которые уже успели завоевать внимание публики, а некоторые еще только готовятся открыть свои двери. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку новых точек. Уже работающие заведения Ресторан-караоке Solo На улице Куйбышева, 40 открылся ресторан-караоке Solo, расположенный в историческом здании города. Заведение предлагает посетителям насладиться уникальными коктейлями с авторской подачей. Это место станет отличным выбором для тех, кто любит петь и хочет провести вечер в необычной атмосфере. Pho Hao В фуд-корте торгового центра «Гиперсити» начал работу Pho Hao, где можно попробовать блюда, которые ранее были не доступны в Кургане. В меню заведения есть чапчхэ, кимпаб, баозцы, гедза, а также большой выбор bubble tea и лапша samyang. Скоро откроются 96 азиаток На улице Гоголя, 55 скоро откроется ресторан 96 азиаток, который уже известен жителям Тюмени. В Кургане заведение получит новую концепцию, однако дата открытия пока не объявлена. Мягкий бар «Собрание» В 4 микрорайоне, по адресу 1Б, планируется открытие мягкого бара «Собрание». Посетителям будет предложено не только насладиться напитками, но и поиграть в настольные игры. Открытие запланировано на декабрь текущего года. Кафе «Квартирка» На Советской, 115 скоро появится кафе «Квартирка», где гости смогут попеть в караоке. Точная дата открытия пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Кафе «Старик Хинкалыч» В торговом центре Гиперсити скоро откроется первое кафе грузинской кухни «Старик Хинкалыч». Дата открытия пока не объявлена, но ожидается, что заведение порадует посетителей аутентичной кухней и гостеприимной атмосферой. URA.RU писало, кто в Кургане открывает все больше заведений общественного питания, создавая конкуренцию между ними благодаря близости и шаговой доступности. Это позволяет горожанам наслаждаться разнообразием досуга и отдыха. Новые кафе и рестораны стремятся привлечь клиентов уникальными предложениями и атмосферой, что способствует развитию гастрономической культуры в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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