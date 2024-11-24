Новые заведения в Кургане: уже открылись и скоро откроются

Курган продолжает радовать жителей и гостей города новыми интересными местами для отдыха и встреч. В последнее время появилось несколько заведений, которые уже успели завоевать внимание публики, а некоторые еще только готовятся открыть свои двери. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку новых точек.
Уже работающие заведения
Ресторан-караоке Solo
На улице Куйбышева, 40 открылся ресторан-караоке Solo, расположенный в историческом здании города. Заведение предлагает посетителям насладиться уникальными коктейлями с авторской подачей. Это место станет отличным выбором для тех, кто любит петь и хочет провести вечер в необычной атмосфере.
Pho Hao
В фуд-корте торгового центра «Гиперсити» начал работу Pho Hao, где можно попробовать блюда, которые ранее были не доступны в Кургане. В меню заведения есть чапчхэ, кимпаб, баозцы, гедза, а также большой выбор bubble tea и лапша samyang.
Скоро откроются
96 азиаток
На улице Гоголя, 55 скоро откроется ресторан 96 азиаток, который уже известен жителям Тюмени. В Кургане заведение получит новую концепцию, однако дата открытия пока не объявлена.
Мягкий бар «Собрание»
В 4 микрорайоне, по адресу 1Б, планируется открытие мягкого бара «Собрание». Посетителям будет предложено не только насладиться напитками, но и поиграть в настольные игры. Открытие запланировано на декабрь текущего года.
Кафе «Квартирка»
На Советской, 115 скоро появится кафе «Квартирка», где гости смогут попеть в караоке. Точная дата открытия пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
Кафе «Старик Хинкалыч»
В торговом центре Гиперсити скоро откроется первое кафе грузинской кухни «Старик Хинкалыч». Дата открытия пока не объявлена, но ожидается, что заведение порадует посетителей аутентичной кухней и гостеприимной атмосферой.
URA.RU писало, кто в Кургане открывает все больше заведений общественного питания, создавая конкуренцию между ними благодаря близости и шаговой доступности. Это позволяет горожанам наслаждаться разнообразием досуга и отдыха. Новые кафе и рестораны стремятся привлечь клиентов уникальными предложениями и атмосферой, что способствует развитию гастрономической культуры в городе.
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