Власти в ХМАО раскрыли планы по строительству зимников

В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ. Планы по обеспечению транспортного сообщения обсудили в ходе аппаратного заседания при главе района.
«Этой зимой в Нижневартовском районе построят 149 километров автозимников и более двух километров ледовых переправ. Предварительные сроки ввода зимников в эксплуатацию — 25 декабря 2024 года, но даты могут быть изменены из-за позднего ледостава и теплой погоды», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовского района.
Для безопасности перед зимниками разместили дорожные знаки и шлагбаумы. После введения дорог в эксплуатацию начнут работать посты. При морозах ниже -35 ?С ограждения закроют и будут пропускать машины парами. На переправах района уже установлены понтонные мосты, которые работают круглосуточно.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправу через Обь. Специалисты устанавливали наплавной мост через реку.
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