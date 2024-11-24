24 ноября 2024

Власти в ХМАО раскрыли планы по строительству зимников

В Нижневартовском районе ХМАО появится 149 километров автозимников
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе ХМАО откроют 149 км зимних дорог
В Нижневартовском районе ХМАО откроют 149 км зимних дорог Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ. Планы по обеспечению транспортного сообщения обсудили в ходе аппаратного заседания при главе района.

«Этой зимой в Нижневартовском районе построят 149 километров автозимников и более двух километров ледовых переправ. Предварительные сроки ввода зимников в эксплуатацию — 25 декабря 2024 года, но даты могут быть изменены из-за позднего ледостава и теплой погоды», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовского района.

Для безопасности перед зимниками разместили дорожные знаки и шлагбаумы. После введения дорог в эксплуатацию начнут работать посты. При морозах ниже -35 ?С ограждения закроют и будут пропускать машины парами. На переправах района уже установлены понтонные мосты, которые работают круглосуточно.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправу через Обь. Специалисты устанавливали наплавной мост через реку.

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В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ. Планы по обеспечению транспортного сообщения обсудили в ходе аппаратного заседания при главе района. «Этой зимой в Нижневартовском районе построят 149 километров автозимников и более двух километров ледовых переправ. Предварительные сроки ввода зимников в эксплуатацию — 25 декабря 2024 года, но даты могут быть изменены из-за позднего ледостава и теплой погоды», — сообщила пресс-служба администрации Нижневартовского района. Для безопасности перед зимниками разместили дорожные знаки и шлагбаумы. После введения дорог в эксплуатацию начнут работать посты. При морозах ниже -35 ?С ограждения закроют и будут пропускать машины парами. На переправах района уже установлены понтонные мосты, которые работают круглосуточно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправу через Обь. Специалисты устанавливали наплавной мост через реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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