США обеспечили Украине возможность для нанесения ударов по территории России ракетами ATACMS, что равносильно прямому нападению. Об этом сообщает издание Advance.
«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале Advance. Там добавили, что рассматриваются те виды вооружений, контроль за которыми осуществляют американские военные или их союзники в Европе — в частности, британские и французские военные силы.
В четверг, 21 ноября, состоялось обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны. В своем выступлении он сообщил, что в ответ на обстрелы объектов на территории Курской и Брянской областей со стороны ВСУ, выполненные с использованием американских и британских ракет дальнего действия ATACMS и Storm Shadow, Россия провела испытания новейшей ракетной системы средней дальности, получившей название «Орешник».
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