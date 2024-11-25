В США заявили о прямом баллистическом нападении на Россию

Advance: удары ATACMS и Storm Shadow по России — прямое нападение США на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Издание отмечает, что удары ВСУ американскими ракетами по России - это прямое нападение США
Издание отмечает, что удары ВСУ американскими ракетами по России - это прямое нападение США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США обеспечили Украине возможность для нанесения ударов по территории России ракетами ATACMS, что равносильно прямому нападению. Об этом сообщает издание Advance.

«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале Advance. Там добавили, что рассматриваются те виды вооружений, контроль за которыми осуществляют американские военные или их союзники в Европе — в частности, британские и французские военные силы.

В четверг, 21 ноября, состоялось обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны. В своем выступлении он сообщил, что в ответ на обстрелы объектов на территории Курской и Брянской областей со стороны ВСУ, выполненные с использованием американских и британских ракет дальнего действия ATACMS и Storm Shadow, Россия провела испытания новейшей ракетной системы средней дальности, получившей название «Орешник».

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США обеспечили Украине возможность для нанесения ударов по территории России ракетами ATACMS, что равносильно прямому нападению. Об этом сообщает издание Advance. «Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале Advance. Там добавили, что рассматриваются те виды вооружений, контроль за которыми осуществляют американские военные или их союзники в Европе — в частности, британские и французские военные силы. В четверг, 21 ноября, состоялось обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны. В своем выступлении он сообщил, что в ответ на обстрелы объектов на территории Курской и Брянской областей со стороны ВСУ, выполненные с использованием американских и британских ракет дальнего действия ATACMS и Storm Shadow, Россия провела испытания новейшей ракетной системы средней дальности, получившей название «Орешник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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