Большой театр отдал 1500 билетов на балет «Щелкунчик» участникам СВО и их семьям

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Большая часть билетов на «Щелкунчик» распределена между соцучреждениями
Большая часть билетов на «Щелкунчик» распределена между соцучреждениями Фото:

Государственный академический Большой театр предоставил полторы тысячи билетов на балетное представление «Щелкунчик» в качестве подарка участникам спецоперации на Украине и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Порядка 1 500 билетов отданы военнослужащим, участникам спецоперации и членам их семей», — передает ТАСС сообщение в пресс-службы. Там добавили, что большая партия билетов на «Щелкунчик» была направлена в социальные учреждения России.

Ранее на официальном сайте Большого театра сообщили, что билеты на балет «Щелкунчик» будут реализованы двумя способами: часть из них выставят на аукцион, в то время как остальные будут предложены по фиксированной цене в размере 100 тысяч рублей за пару билетов в партер. Такое решение было принято из-за большой популярности представления в 2024 году. 

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Государственный академический Большой театр предоставил полторы тысячи билетов на балетное представление «Щелкунчик» в качестве подарка участникам спецоперации на Украине и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба театра. «Порядка 1 500 билетов отданы военнослужащим, участникам спецоперации и членам их семей», — передает ТАСС сообщение в пресс-службы. Там добавили, что большая партия билетов на «Щелкунчик» была направлена в социальные учреждения России. Ранее на официальном сайте Большого театра сообщили, что билеты на балет «Щелкунчик» будут реализованы двумя способами: часть из них выставят на аукцион, в то время как остальные будут предложены по фиксированной цене в размере 100 тысяч рублей за пару билетов в партер. Такое решение было принято из-за большой популярности представления в 2024 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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