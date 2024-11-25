Большой театр отдал 1500 билетов на балет «Щелкунчик» участникам СВО и их семьям

Государственный академический Большой театр предоставил полторы тысячи билетов на балетное представление «Щелкунчик» в качестве подарка участникам спецоперации на Украине и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба театра.
«Порядка 1 500 билетов отданы военнослужащим, участникам спецоперации и членам их семей», — передает ТАСС сообщение в пресс-службы. Там добавили, что большая партия билетов на «Щелкунчик» была направлена в социальные учреждения России.
Ранее на официальном сайте Большого театра сообщили, что билеты на балет «Щелкунчик» будут реализованы двумя способами: часть из них выставят на аукцион, в то время как остальные будут предложены по фиксированной цене в размере 100 тысяч рублей за пару билетов в партер. Такое решение было принято из-за большой популярности представления в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.