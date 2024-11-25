Из-за сообщений о терактах в школах ХМАО будет дежурить полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме усиливают безопасности в школах
В Когалыме усиливают безопасности в школах Фото:

В Когалыме (ХМАО) начали распространяться сообщения о террористических акта в школах. Для предупреждения трагических событий, антитеррористическая комиссия города приняла решение о усилении мер безопасности. Завтра — 25 ноября — во всех школах города будет дежурить полиция, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Приняты дополнительные меры безопасности, сейчас будут комплексно усилены все экстренные службы. Это решение антитеррористической комиссии при администрации города. Связано оно с распространением угрожающих сообщений из закрытой группы», — сообщил инсайдер.

Он уточнил, что в этих сообщениях перечислены школы, которых в городе вообще нет. Там указано порядка 16 номеров, однако в Когалыме всего восемь общеобразовательных учреждений.

Подобная ситуация происходила также недавно и в Сургуте. Силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении.

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В Когалыме (ХМАО) начали распространяться сообщения о террористических акта в школах. Для предупреждения трагических событий, антитеррористическая комиссия города приняла решение о усилении мер безопасности. Завтра — 25 ноября — во всех школах города будет дежурить полиция, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Приняты дополнительные меры безопасности, сейчас будут комплексно усилены все экстренные службы. Это решение антитеррористической комиссии при администрации города. Связано оно с распространением угрожающих сообщений из закрытой группы», — сообщил инсайдер. Он уточнил, что в этих сообщениях перечислены школы, которых в городе вообще нет. Там указано порядка 16 номеров, однако в Когалыме всего восемь общеобразовательных учреждений. Подобная ситуация происходила также недавно и в Сургуте. Силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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