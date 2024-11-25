Из-за сообщений о терактах в школах ХМАО будет дежурить полиция

В Когалыме (ХМАО) начали распространяться сообщения о террористических акта в школах. Для предупреждения трагических событий, антитеррористическая комиссия города приняла решение о усилении мер безопасности. Завтра — 25 ноября — во всех школах города будет дежурить полиция, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Приняты дополнительные меры безопасности, сейчас будут комплексно усилены все экстренные службы. Это решение антитеррористической комиссии при администрации города. Связано оно с распространением угрожающих сообщений из закрытой группы», — сообщил инсайдер.
Он уточнил, что в этих сообщениях перечислены школы, которых в городе вообще нет. Там указано порядка 16 номеров, однако в Когалыме всего восемь общеобразовательных учреждений.
Подобная ситуация происходила также недавно и в Сургуте. Силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении.
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