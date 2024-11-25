В Курганской области начнут чистить русло реки Исеть

26 ноября 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Подрядчик очистит реку от водной растительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске Курганской области у дамбы в Осеево готовят карту намыва для расчистки русла реки Исеть. Об этом рассказал глава города Антон Мокан. «У дамбы готовим карту намыва, где будут складывать и обезвоживать иловые отложения Исети. Это первый этап проекта по очистке русла реки, который рассчитан на три года», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. Подрядчикам из Ростова-на-Дону предстоит удалить водную растительность, очистить дно и увеличить глубину обмелевшей реки на участке от Луначарского до Володарского. По словам Антона Мокана, проект позволит облагородить прибрежную линию и улучшить пропускную способность Исети. Сообщалось, что курганский синоптик-любитель представил предварительный прогноз уровня Тобола на весну 2025 года. Ожидается, что уровень реки будет на 150 сантиметров выше нормы. Если зима окажется снежной, то уровень пойдет по верхней границе до 760 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области у дамбы в Осеево готовят карту намыва для расчистки русла реки Исеть. Об этом рассказал глава города Антон Мокан. «У дамбы готовим карту намыва, где будут складывать и обезвоживать иловые отложения Исети. Это первый этап проекта по очистке русла реки, который рассчитан на три года», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. Подрядчикам из Ростова-на-Дону предстоит удалить водную растительность, очистить дно и увеличить глубину обмелевшей реки на участке от Луначарского до Володарского. По словам Антона Мокана, проект позволит облагородить прибрежную линию и улучшить пропускную способность Исети. Сообщалось, что курганский синоптик-любитель представил предварительный прогноз уровня Тобола на весну 2025 года. Ожидается, что уровень реки будет на 150 сантиметров выше нормы. Если зима окажется снежной, то уровень пойдет по верхней границе до 760 сантиметров.