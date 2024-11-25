Крупный уральский холдинг уволил совет директоров транспортной компании

Руководство АО «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара») досрочно прекратило полномочия всего совета директоров. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
«АО „СТМ“ ... Решения единственного акционера (участника). Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров общества. Определить количественный состав совета директоров общества равный пяти и избрать в состав», — говорится в сообщении.
Информация о том, кто войдет в новый совет, не разглашается. Единолично это решение принял держатель всех голосующих акций 22 ноября.
Ранее URA.RU писало о введении санкций правительством США против АО «Синара — Транспортные Машины». СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств.
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