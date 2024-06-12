США ввели санкции против предприятия «Синары»

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США обновил санкционный список 12 июня
США обновил санкционный список 12 июня Фото:
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США внесли АО «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара») в новый санкционный список. Информация об этом появилась на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

«Следующие лица были добавлены в список: Акционерное общество „Синара — Транспортные Машины“ (также известно как „Синара — Транспортные Машины Холдинг“)» — следует из документа. Список обновлен 12 июня.

СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств. Предприятие базируется в Екатеринбурге и было создано в 2007 году как подразделение Группы «Синара».

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Трубной металлургической компании» (ТМК) — Первоуральского новотрубного завода и «ТМК Нефтегазсервис». Список с компаниями опубликовали 23 февраля.

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США внесли АО «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара») в новый санкционный список. Информация об этом появилась на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов. «Следующие лица были добавлены в список: Акционерное общество „Синара — Транспортные Машины“ (также известно как „Синара — Транспортные Машины Холдинг“)» — следует из документа. Список обновлен 12 июня. СТМ занимается производством и инжинирингом транспортных средств. Предприятие базируется в Екатеринбурге и было создано в 2007 году как подразделение Группы «Синара». Ранее Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Трубной металлургической компании» (ТМК) — Первоуральского новотрубного завода и «ТМК Нефтегазсервис». Список с компаниями опубликовали 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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