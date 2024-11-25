Для бойцов чемпионата мира по ММА устроили экскурсию по Ханты-Мансийску

Участники чемпионата по смешанному боевому единоборству (ММА) познакомились с Ханты-Мансийском. Им провели экскурсию по городу и показали местные достопримечательности, сообщили в мэрии.
«С достопримечательностями Ханты-Мансийска познакомились гости со всего мира. Для участников чемпионата по смешанному боевому единоборству (ММА) провели экскурсию», — написано в telegram-канале ведомства.
Так спортсмены побывали в горнолыжном комплексе «Хвойный урман», увидели панораму города, спустившись на канатной дороге, и оценили культурно-туристический комплекс «Археопарк». После им предложили посоревноваться в перетягивании палки и выпить горячий чай с традиционными северными угощениями. Гости остались с положительными впечатлениями о городе.
Сборная России заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам, проходившим в Ханты-Мансийске. Второй стала сборная из Таджикистана, а третьей — сборная Белоруссии.
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