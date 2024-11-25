25 ноября 2024

«К сожалению, произошла ошибка»: в челябинском селе подтвердили, что перепутали тела бойцов СВО

Родные настаивают на ДНК-тесте из-за путаницы с телом челябинского бойца СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал-Сервис Челябинск, гробы, мемориал сервис
Родственники настояли на вскрытии гроба перед похоронами Фото:

Родственники погибшего во время СВО бойца Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области подтвердили, что им передали тело другого человека. Его предположительно перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Теперь семья намерена настаивать на проведении ДНК-анализа.

«К сожалению, произошла ужасная ошибка — нам привезли другого человека. На данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося», — сказал брат погибшего, слова которого процитировала изданию «74.ру» администрация Агаповского района.

Племянница погибшего на СВО челябинца рассказала сайту, что родные военнослужащего планируют затребовать проведение ДНК-экспертизы двух тел: бойца, которого им доставили по ошибке, и отправленного в Тюменскую область. Женщина уточнила изданию, что вскрыть закрытый гроб семья решила из-за некоторых расхождений. Надпись на гробе «Касимов М. Г.» не соответствовала реальному имени родственника, а к документам были приложены копии паспорта другого военного.

Как URA.RU писало ранее, тело погибшего на СВО жителя Агаповского района перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Челябинцы связались с родственниками участника СВО, тело которого им привезли. Тюменцы полученный гроб пока не вскрывали.

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Родственники погибшего во время СВО бойца Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области подтвердили, что им передали тело другого человека. Его предположительно перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Теперь семья намерена настаивать на проведении ДНК-анализа. «К сожалению, произошла ужасная ошибка — нам привезли другого человека. На данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося», — сказал брат погибшего, слова которого процитировала изданию «74.ру» администрация Агаповского района. Племянница погибшего на СВО челябинца рассказала сайту, что родные военнослужащего планируют затребовать проведение ДНК-экспертизы двух тел: бойца, которого им доставили по ошибке, и отправленного в Тюменскую область. Женщина уточнила изданию, что вскрыть закрытый гроб семья решила из-за некоторых расхождений. Надпись на гробе «Касимов М. Г.» не соответствовала реальному имени родственника, а к документам были приложены копии паспорта другого военного. Как URA.RU писало ранее, тело погибшего на СВО жителя Агаповского района перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Челябинцы связались с родственниками участника СВО, тело которого им привезли. Тюменцы полученный гроб пока не вскрывали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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