«К сожалению, произошла ошибка»: в челябинском селе подтвердили, что перепутали тела бойцов СВО

Родственники погибшего во время СВО бойца Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области подтвердили, что им передали тело другого человека. Его предположительно перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Теперь семья намерена настаивать на проведении ДНК-анализа.
«К сожалению, произошла ужасная ошибка — нам привезли другого человека. На данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося», — сказал брат погибшего, слова которого процитировала изданию «74.ру» администрация Агаповского района.
Племянница погибшего на СВО челябинца рассказала сайту, что родные военнослужащего планируют затребовать проведение ДНК-экспертизы двух тел: бойца, которого им доставили по ошибке, и отправленного в Тюменскую область. Женщина уточнила изданию, что вскрыть закрытый гроб семья решила из-за некоторых расхождений. Надпись на гробе «Касимов М. Г.» не соответствовала реальному имени родственника, а к документам были приложены копии паспорта другого военного.
Как URA.RU писало ранее, тело погибшего на СВО жителя Агаповского района перепутали с погибшим военным из Тюменской области. Челябинцы связались с родственниками участника СВО, тело которого им привезли. Тюменцы полученный гроб пока не вскрывали.
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