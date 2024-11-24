Тело погибшего на СВО челябинского полицейского перепутали с бойцом из Тюмени

Тело погибшего на СВО капитана полиции Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области перепутали с погибшим военным родом из Тюменской области. Страшную ошибку родственники погибшего выяснили накануне похорон.
«Родные Игоря Косимова настояли, чтобы вскрыть цинковый гроб. Мать и сестра пришли в ужас, увидев тело чужого молодого парня», — сообщает сайт «Верстов.Инфо»
По документам выяснилось, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родственниками. Выяснилось, что тюменцы гроб не вскрывали, но и похоронить не успели. Окончательную точку в этой истории предстоит поставить тюменской полиции: им уже отправили фото Косимова, чтобы провести опознание.
В администрации Агаповского района отметили, что полиция занимается выяснением всех обстоятельств. Родственники и брат Игоря Косимова через райадминистрацию благодарит всех за поддержку семьи в этот трудный момент.
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