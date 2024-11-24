Тело погибшего на СВО челябинского полицейского перепутали с бойцом из Тюмени

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, отпевание, икона, кадило, гроб с останками, церемония прощания
То что в гробу находится другой боец, выяснилось накануне похорон Фото:

Тело погибшего на СВО капитана полиции Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области перепутали с погибшим военным родом из Тюменской области. Страшную ошибку родственники погибшего выяснили накануне похорон.

«Родные Игоря Косимова настояли, чтобы вскрыть цинковый гроб. Мать и сестра пришли в ужас, увидев тело чужого молодого парня», — сообщает сайт «Верстов.Инфо»

По документам выяснилось, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родственниками. Выяснилось, что тюменцы гроб не вскрывали, но и похоронить не успели. Окончательную точку в этой истории предстоит поставить тюменской полиции: им уже отправили фото Косимова, чтобы провести опознание.

В администрации Агаповского района отметили, что полиция занимается выяснением всех обстоятельств. Родственники и брат Игоря Косимова через райадминистрацию благодарит всех за поддержку семьи в этот трудный момент.

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Тело погибшего на СВО капитана полиции Игоря Косимова из Агаповского района Челябинской области перепутали с погибшим военным родом из Тюменской области. Страшную ошибку родственники погибшего выяснили накануне похорон. «Родные Игоря Косимова настояли, чтобы вскрыть цинковый гроб. Мать и сестра пришли в ужас, увидев тело чужого молодого парня», — сообщает сайт «Верстов.Инфо» По документам выяснилось, что погибший родом из поселка Тюмени. Челябинцам удалось связаться с его родственниками. Выяснилось, что тюменцы гроб не вскрывали, но и похоронить не успели. Окончательную точку в этой истории предстоит поставить тюменской полиции: им уже отправили фото Косимова, чтобы провести опознание. В администрации Агаповского района отметили, что полиция занимается выяснением всех обстоятельств. Родственники и брат Игоря Косимова через райадминистрацию благодарит всех за поддержку семьи в этот трудный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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