Минюст США освободил Трампа от уголовного преследования

Специальный прокурор Джек Смит обратился к судье с просьбой отклонить обвинение, в котором избранному президенту США Дональду Трампу вменяется попытка подрыва выборов в 2020 году. Дела были прекращены, поскольку позиция Минюста США заключается в невозможности преследовать действующих и избранных президентов.
«Позиция министерства юстиции заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до вступления в должность ответчика. Этот результат не основан на существе или силе дела против ответчика», — рассказал Смит в своем заявлении.
Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Минюст США собирается прекратить уголовные дела против Трампа, поскольку позиция ведомства не позволяет преследовать действующего президента. Тогда осведомленные лица отметили, что не имеет смысла продолжать судебные разбирательства за несколько недель до вступления политика в должность президента.
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