06 ноября 2024

NBC: Минюст США хочет прекратить уголовные дела Трампа

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Министерство хочет прекратить уголовное преследование Дональда Трампа до его вступления в должность
Министерство хочет прекратить уголовное преследование Дональда Трампа до его вступления в должность Фото:

Министерство юстиции США рассматривает возможность завершения двух федеральных уголовных дел против победившего в выборах президента Дональда Трампа до его вступления в должность, так как действующие правила ведомства не позволяют привлекать действующего президента к уголовной ответственности. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Последние обсуждения контрастируют с предвыборной позицией специального прокурора Джека Смита, который в последние недели активно продвигал дело о вмешательстве в выборы. Теперь, когда Дональд Трамп снова станет президентом, представители Минюста не видят причин возбуждать против него уголовное дело. Нет смысла и продолжать судебные разбирательства за несколько недель до его вступления в должность», — сообщили источники американскому телеканалу NBC News.

Сообщалось, что Трампа подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В августе текущего года специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение, касающееся незаконных попыток сохранения власти.

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Министерство юстиции США рассматривает возможность завершения двух федеральных уголовных дел против победившего в выборах президента Дональда Трампа до его вступления в должность, так как действующие правила ведомства не позволяют привлекать действующего президента к уголовной ответственности. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Последние обсуждения контрастируют с предвыборной позицией специального прокурора Джека Смита, который в последние недели активно продвигал дело о вмешательстве в выборы. Теперь, когда Дональд Трамп снова станет президентом, представители Минюста не видят причин возбуждать против него уголовное дело. Нет смысла и продолжать судебные разбирательства за несколько недель до его вступления в должность», — сообщили источники американскому телеканалу NBC News. Сообщалось, что Трампа подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В августе текущего года специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение, касающееся незаконных попыток сохранения власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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