NBC: Минюст США хочет прекратить уголовные дела Трампа

Министерство юстиции США рассматривает возможность завершения двух федеральных уголовных дел против победившего в выборах президента Дональда Трампа до его вступления в должность, так как действующие правила ведомства не позволяют привлекать действующего президента к уголовной ответственности. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Последние обсуждения контрастируют с предвыборной позицией специального прокурора Джека Смита, который в последние недели активно продвигал дело о вмешательстве в выборы. Теперь, когда Дональд Трамп снова станет президентом, представители Минюста не видят причин возбуждать против него уголовное дело. Нет смысла и продолжать судебные разбирательства за несколько недель до его вступления в должность», — сообщили источники американскому телеканалу NBC News.
Сообщалось, что Трампа подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В августе текущего года специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение, касающееся незаконных попыток сохранения власти.
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