Курганский врач рассказала, как определить опасную родинку

Курганский врач Очеретина: родинки не опасны, если за ними следить

26 ноября 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Врач рассказала, что родинки могут стать причиной злокачественных заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана рассказала, как определить родинку, являющуюся причиной злокачественных заболеваний. Родинки не опасны, если за ними внимательно следить, написала врач в своих соцсетях. «Родинки не опасны, если следить за ними. Иногда они могут стать причиной злокачественных заболеваний. Например, если родинка была плоской, а стала выпуклой, это может быть признаком опасности. Если одна из родинок растет быстрее остальных, это является поводом обратиться к дерматологу», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тревожным сигналом могут быть и размытые или неровные границы. Также, по словам врача, злокачественные родинки обычно больше шести миллиметров, а их неравномерный цвет может указывать на риск малигнизации (процесса трансформации доброкачественных клеток в злокачественные). Очеретина отметила, что если хотя бы один или два пункта из списка совпали, лучше обратиться к специалисту. Ранее Ирина Очеретина объяснила разницу между артрозом и артритом. Первое заболевание начинается как в мелких, так и в крупных суставах, не затрагивая органы. Артрит является аутоиммунным заболеванием, начинающимся с мелких суставов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана рассказала, как определить родинку, являющуюся причиной злокачественных заболеваний. Родинки не опасны, если за ними внимательно следить, написала врач в своих соцсетях. «Родинки не опасны, если следить за ними. Иногда они могут стать причиной злокачественных заболеваний. Например, если родинка была плоской, а стала выпуклой, это может быть признаком опасности. Если одна из родинок растет быстрее остальных, это является поводом обратиться к дерматологу», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тревожным сигналом могут быть и размытые или неровные границы. Также, по словам врача, злокачественные родинки обычно больше шести миллиметров, а их неравномерный цвет может указывать на риск малигнизации (процесса трансформации доброкачественных клеток в злокачественные). Очеретина отметила, что если хотя бы один или два пункта из списка совпали, лучше обратиться к специалисту. Ранее Ирина Очеретина объяснила разницу между артрозом и артритом. Первое заболевание начинается как в мелких, так и в крупных суставах, не затрагивая органы. Артрит является аутоиммунным заболеванием, начинающимся с мелких суставов.