25 ноября 2024

Нагиев произвел фурор в новой картине с Цапником

Зрители дали высокие оценки фильму «Зять» с Нагиевым и Цапником
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт на площади Революции в честь Дня города. Челябинск, нагиев дмитрий
Фильм похож на негласное соревнование в актерском и комическом ремесле между Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником Фото:

Эксперты оценили новую лирическую комедию «Зять» с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Картина обошла по популярности многих конкурентов.

«Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези „Огниво“, но уступила релизу „Любовь Советского Союза“, который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики», — приводят слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой «Известия».

Издание уточнило, что «Зять» занял третью строчку рейтинга по кассовым сборам, принеся создателям 86 млн рублей. В лидерах проката оказалась картина «Манюня: Приключения в деревне» с 92 млн рублей, на втором месте — мелодрама «Любовь Советского Союза» с 88 млн.

Как URA.RU писало ранее, рекорды по сборам ставит фильм «Субстанция» с Деми Мур в центральной роли. Картина рассказывает о стандартах красоты и осознании себя в этом мире.

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Эксперты оценили новую лирическую комедию «Зять» с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Картина обошла по популярности многих конкурентов. «Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези „Огниво“, но уступила релизу „Любовь Советского Союза“, который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики», — приводят слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой «Известия». Издание уточнило, что «Зять» занял третью строчку рейтинга по кассовым сборам, принеся создателям 86 млн рублей. В лидерах проката оказалась картина «Манюня: Приключения в деревне» с 92 млн рублей, на втором месте — мелодрама «Любовь Советского Союза» с 88 млн. Как URA.RU писало ранее, рекорды по сборам ставит фильм «Субстанция» с Деми Мур в центральной роли. Картина рассказывает о стандартах красоты и осознании себя в этом мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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