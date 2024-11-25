Нагиев произвел фурор в новой картине с Цапником

Зрители дали высокие оценки фильму «Зять» с Нагиевым и Цапником

26 ноября 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Фильм похож на негласное соревнование в актерском и комическом ремесле между Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты оценили новую лирическую комедию «Зять» с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Картина обошла по популярности многих конкурентов. «Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези „Огниво“, но уступила релизу „Любовь Советского Союза“, который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики», — приводят слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой «Известия». Издание уточнило, что «Зять» занял третью строчку рейтинга по кассовым сборам, принеся создателям 86 млн рублей. В лидерах проката оказалась картина «Манюня: Приключения в деревне» с 92 млн рублей, на втором месте — мелодрама «Любовь Советского Союза» с 88 млн. Как URA.RU писало ранее, рекорды по сборам ставит фильм «Субстанция» с Деми Мур в центральной роли. Картина рассказывает о стандартах красоты и осознании себя в этом мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты оценили новую лирическую комедию «Зять» с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Картина обошла по популярности многих конкурентов. «Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези „Огниво“, но уступила релизу „Любовь Советского Союза“, который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики», — приводят слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой «Известия». Издание уточнило, что «Зять» занял третью строчку рейтинга по кассовым сборам, принеся создателям 86 млн рублей. В лидерах проката оказалась картина «Манюня: Приключения в деревне» с 92 млн рублей, на втором месте — мелодрама «Любовь Советского Союза» с 88 млн. Как URA.RU писало ранее, рекорды по сборам ставит фильм «Субстанция» с Деми Мур в центральной роли. Картина рассказывает о стандартах красоты и осознании себя в этом мире.