Нагиев произвел фурор в новой картине с Цапником

Эксперты оценили новую лирическую комедию «Зять» с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Картина обошла по популярности многих конкурентов.
«Новая комедия с Дмитрием Нагиевым обогнала фэнтези „Огниво“, но уступила релизу „Любовь Советского Союза“, который идет на хорошем сарафане и отнимает часть аудитории. По объему зрителей комедия едва ли уступает лидерам, что также демонстрирует интерес публики», — приводят слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой «Известия».
Издание уточнило, что «Зять» занял третью строчку рейтинга по кассовым сборам, принеся создателям 86 млн рублей. В лидерах проката оказалась картина «Манюня: Приключения в деревне» с 92 млн рублей, на втором месте — мелодрама «Любовь Советского Союза» с 88 млн.
Как URA.RU писало ранее, рекорды по сборам ставит фильм «Субстанция» с Деми Мур в центральной роли. Картина рассказывает о стандартах красоты и осознании себя в этом мире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.