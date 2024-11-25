Россиянам дали неутешительный прогноз по ипотекам

Экономист Кричевский посоветовал россиянам отложить планы по ипотеке на полгода

26 ноября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Эксперты ожидают падения цен на вторичном рынке недвижимости из-за дороговизны ипотечных кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам, которые в ближайшем будущем хотели бы оформить ипотечный кредит, лучше отложить процедуру минимум на полгода. При этом средства, которые планировалось направить на первоначальный взнос, можно положить на депозит. Такого мнения придерживается аналитик Алексей Кричевский. «Сейчас россиянам стоит отложить покупку готового жилья не менее чем на полгода, ведь раньше этого срока ЦБ с большой вероятностью не станет снижать ключевую ставку. Сумму для первоначального взноса в это время логично будет положить на банковский вклад с рекордными доходностями», — написали «Известия» со ссылкой на слова аналитика. Издание отметило, что ипотечные кредиты стали слишком дорогими для россиян после последовательного повышения ключевой процентной ставки Центральным банком России, от которой зависит предлагаемая коммерческими банками ставка. Эксперты прогнозируют, что недоступность ипотеки приведет к снижению спроса на недвижимость. Из-за этого цены на вторичном рынке могут опуститься на 4—8% уже в первом квартале 2025 года. При этом некоторые продавцы могут занять выжидательную позицию, отказавшись от продажи недвижимости, чтобы не опускать цену. Как URA.RU писало ранее, в России могут запустить программу льготной ипотеки для госслужащих, в том числе для учителей и врачей. Появление низкопроцентных кредитов с фиксированной ставкой 12% возможно уже в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам, которые в ближайшем будущем хотели бы оформить ипотечный кредит, лучше отложить процедуру минимум на полгода. При этом средства, которые планировалось направить на первоначальный взнос, можно положить на депозит. Такого мнения придерживается аналитик Алексей Кричевский. «Сейчас россиянам стоит отложить покупку готового жилья не менее чем на полгода, ведь раньше этого срока ЦБ с большой вероятностью не станет снижать ключевую ставку. Сумму для первоначального взноса в это время логично будет положить на банковский вклад с рекордными доходностями», — написали «Известия» со ссылкой на слова аналитика. Издание отметило, что ипотечные кредиты стали слишком дорогими для россиян после последовательного повышения ключевой процентной ставки Центральным банком России, от которой зависит предлагаемая коммерческими банками ставка. Эксперты прогнозируют, что недоступность ипотеки приведет к снижению спроса на недвижимость. Из-за этого цены на вторичном рынке могут опуститься на 4—8% уже в первом квартале 2025 года. При этом некоторые продавцы могут занять выжидательную позицию, отказавшись от продажи недвижимости, чтобы не опускать цену. Как URA.RU писало ранее, в России могут запустить программу льготной ипотеки для госслужащих, в том числе для учителей и врачей. Появление низкопроцентных кредитов с фиксированной ставкой 12% возможно уже в 2025 году.