25 ноября 2024

На набережной Кургана установят качели с навесами и велопарковку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Качели у филармонии. Мишка Суэнко. Курган, филармония, качели, филаромния
На набережной установят 23 перголы с качелями Фото:

В Кургане за 26 миллионов рублей на набережной города установят велопарковку и перголы (навесы) с качелями. Об этом говорится на портале госзакупок.

«Объект закупки: благоустройство набережной реки Тобол. Начальная цена: 26 925 082 рубля», — указано на сайте.

В техническом задании сообщается, что подрядчик должен установить пять велопарковок и 23 перголы с качелями. Также указывается, что на набережной будут установлены 188 скамеек, 211 урн и 15 вазонов. Если заказчик окажется недоволен качеством выполненных работ, подрядчик должен будет устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Также он должен вести журнал выполненных работ, делать фотографии «до» и «после», вести акты освидетельствования скрытых работ.

Ранее на набережной начали укладывать асфальт, несмотря на неподходящую погоду. Работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.

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В Кургане за 26 миллионов рублей на набережной города установят велопарковку и перголы (навесы) с качелями. Об этом говорится на портале госзакупок. «Объект закупки: благоустройство набережной реки Тобол. Начальная цена: 26 925 082 рубля», — указано на сайте. В техническом задании сообщается, что подрядчик должен установить пять велопарковок и 23 перголы с качелями. Также указывается, что на набережной будут установлены 188 скамеек, 211 урн и 15 вазонов. Если заказчик окажется недоволен качеством выполненных работ, подрядчик должен будет устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Также он должен вести журнал выполненных работ, делать фотографии «до» и «после», вести акты освидетельствования скрытых работ. Ранее на набережной начали укладывать асфальт, несмотря на неподходящую погоду. Работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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