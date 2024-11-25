На набережной Кургана установят качели с навесами и велопарковку

26 ноября 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

На набережной установят 23 перголы с качелями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за 26 миллионов рублей на набережной города установят велопарковку и перголы (навесы) с качелями. Об этом говорится на портале госзакупок. «Объект закупки: благоустройство набережной реки Тобол. Начальная цена: 26 925 082 рубля», — указано на сайте. В техническом задании сообщается, что подрядчик должен установить пять велопарковок и 23 перголы с качелями. Также указывается, что на набережной будут установлены 188 скамеек, 211 урн и 15 вазонов. Если заказчик окажется недоволен качеством выполненных работ, подрядчик должен будет устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Также он должен вести журнал выполненных работ, делать фотографии «до» и «после», вести акты освидетельствования скрытых работ. Ранее на набережной начали укладывать асфальт, несмотря на неподходящую погоду. Работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане за 26 миллионов рублей на набережной города установят велопарковку и перголы (навесы) с качелями. Об этом говорится на портале госзакупок. «Объект закупки: благоустройство набережной реки Тобол. Начальная цена: 26 925 082 рубля», — указано на сайте. В техническом задании сообщается, что подрядчик должен установить пять велопарковок и 23 перголы с качелями. Также указывается, что на набережной будут установлены 188 скамеек, 211 урн и 15 вазонов. Если заказчик окажется недоволен качеством выполненных работ, подрядчик должен будет устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Также он должен вести журнал выполненных работ, делать фотографии «до» и «после», вести акты освидетельствования скрытых работ. Ранее на набережной начали укладывать асфальт, несмотря на неподходящую погоду. Работы проводились при въезде в город по левую сторону от дамбы.