Больше половины россиян заявили о кратном росте зарплат

В текущем году 51,7% опрошенных россиян заявили о росте своих доходов. Об этом докладывает финансовая онлайн-платформа Webbankir.
«На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров на рынке труда у людей появляется возможность зарабатывать больше. Таким образом, даже несмотря на высокую инфляцию, большинство россиян видят, что их доходы увеличиваются», — сообщили аналитики Webbankir для «
Больше половины опрошенных сообщили о росте доходов из-за повышения уровня зарплаты и увеличения числа подработок — 44,6% и 42,6% соответственно. 13,8% участников опроса рассказали о повышении пассивных доходов от сдачи в аренду недвижимости, банковских вкладов и вложений. Доля тех, кто заявил о росте дохода за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства, составила 10,9%.
Также больше половины респондентов считают, что в следующем году их доходы снова увеличатся. Гораздо меньше тех, кто считает иначе, — 24,9% россиян полагают, что ничего не изменится, а падения доходов ожидают 12,2%.
Премьер-министр Михаил Мишустин 25 ноября сообщил, что в России планируют приостановить гонку зарплат. Граждан, находящихся в сложном финансовом положении, бесплатно переобучат новым профессиям. Эксперты объяснили URA.RU, что это поможет вернуть безработных на рынок труда и покрыть дефицит кадров.
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