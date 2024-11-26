Больше половины россиян заявили о кратном росте зарплат

О росте своих доходов в 2024 году заявили более 50% жителей России

26 ноября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Всего в опросе участвовали четыре тысячи человек со всей страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В текущем году 51,7% опрошенных россиян заявили о росте своих доходов. Об этом докладывает финансовая онлайн-платформа Webbankir. «На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров на рынке труда у людей появляется возможность зарабатывать больше. Таким образом, даже несмотря на высокую инфляцию, большинство россиян видят, что их доходы увеличиваются», — сообщили аналитики Webbankir для « Газеты.Ru ». Больше половины опрошенных сообщили о росте доходов из-за повышения уровня зарплаты и увеличения числа подработок — 44,6% и 42,6% соответственно. 13,8% участников опроса рассказали о повышении пассивных доходов от сдачи в аренду недвижимости, банковских вкладов и вложений. Доля тех, кто заявил о росте дохода за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства, составила 10,9%. Также больше половины респондентов считают, что в следующем году их доходы снова увеличатся. Гораздо меньше тех, кто считает иначе, — 24,9% россиян полагают, что ничего не изменится, а падения доходов ожидают 12,2%. Премьер-министр Михаил Мишустин 25 ноября сообщил, что в России планируют приостановить гонку зарплат. Граждан, находящихся в сложном финансовом положении, бесплатно переобучат новым профессиям. Эксперты объяснили URA.RU, что это поможет вернуть безработных на рынок труда и покрыть дефицит кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В текущем году 51,7% опрошенных россиян заявили о росте своих доходов. Об этом докладывает финансовая онлайн-платформа Webbankir. «На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров на рынке труда у людей появляется возможность зарабатывать больше. Таким образом, даже несмотря на высокую инфляцию, большинство россиян видят, что их доходы увеличиваются», — сообщили аналитики Webbankir для «Газеты.Ru». Больше половины опрошенных сообщили о росте доходов из-за повышения уровня зарплаты и увеличения числа подработок — 44,6% и 42,6% соответственно. 13,8% участников опроса рассказали о повышении пассивных доходов от сдачи в аренду недвижимости, банковских вкладов и вложений. Доля тех, кто заявил о росте дохода за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства, составила 10,9%. Также больше половины респондентов считают, что в следующем году их доходы снова увеличатся. Гораздо меньше тех, кто считает иначе, — 24,9% россиян полагают, что ничего не изменится, а падения доходов ожидают 12,2%. Премьер-министр Михаил Мишустин 25 ноября сообщил, что в России планируют приостановить гонку зарплат. Граждан, находящихся в сложном финансовом положении, бесплатно переобучат новым профессиям. Эксперты объяснили URA.RU, что это поможет вернуть безработных на рынок труда и покрыть дефицит кадров.